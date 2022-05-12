Bu 3 yiyeceği karıştırın ve karaciğerinizi temizleyin! Karaciğeri temizleyen, onaran besinler

Karaciğer sağlığının korunması için yaşam boyu dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Alkol ve sigara kullanımı ile gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak, sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırmak ve sağlıklı beslenmek bunların başında gelir.

Karaciğer hastalıklarının en çok görülen belirtileri şu şekildedir.

Sarılık.

Karın ağrısı ve karın şişmesi.

Bacak ve ayak bileklerinde ödem oluşması

Ciltte kaşıntı ve döküntü

Koyu renkte idrar görülmesi.

Soluk renkte dışkı

Dışkıda kan görülmesi.

Sürekli yorgunluk.

Karaciğeri Temizleyen ve Onaran Besinler Nelerdir?





- Brüksel Lahanası: Brüksel lahanası beslenme planlarında çok fazla yer almasa da sağlık açısından oldukça faydalı pek çok özelliğe sahiptir. İçermiş olduğu en mühim bileşen; sülfürün bir çeşidi olan glukosinolattır. Bu bileşen ise insan vücudundan zararlı bileşenleri atmaya destek olur.



- Sarımsak: Sarımsak, karaciğer işlevlerini geliştiren ve düzene sokan bir özelliklere sahiptir. Ezilerek tüketildiği zaman iltihapları gideren özelliği de bulunmaktadır. Sarımsakta yer alan alisin, antibakteriyel özelliği ile karaciğeri temizlemeye yardımcı olur.



- Elma: Elma, yüksek lif içeriği sayesinde karaciğer açısından çok yararlı bir meyve türüdür. Elmada yer alan pektin lifi, kolesterolün kontrol altında tutulmasına yardımcı olduğu gibi düşmesine de yardımcı olur. Bununla beraber vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Elmanın yeşil olanı, karaciğer açısından çok yararlıdır.



- Avokado: Avokado, dünya çapında güzellik ve sağlık adına kullanılması ile oldukça popülerdir. Sağlıklı yağın alınması adına en önemli sebze türüdür. Bununla beraber yapılan araştırmalara göre avokadonun, galaktozamin ve buna benzer maddelere karşı karaciğeri koruduğu bilinmektedir.



- Brokoli: Brokoli, karaciğerin işlevini olumsuz bir şekilde etkileyen zararlı bileşenleri yok etmeye yardımcı olur. Brokoli içerisinde yer alan kimyasallar açısından zengin olmasıyla beraber hem tansiyonu hem de kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Kanın pıhtılaşma problemini gidermeye de destek olur.



- Zerdeçal: Zerdeçal, iltihabın neden olduğu durumları yok etmeye yardımcı olur. Bununla beraber kanseri önleyen zerdeçal, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Bu baharat, karaciğerin yenilenmesine yardımcı olarak, metabolizmanın düzenlenmesine de yardımcı olur.



- Bol Su Tüketmek: Karaciğerin temizlenmesinin ve yenilenmesinin en önemli yolu, gün içerisinde en az 6 ile 8 bardak su tüketmektir. Bunun dışında böbrek sağlığı açısından oldukça önemli olan su, vücudun her zaman nemli olmasına destek olur. Su içmek; karaciğerin temizlenmesinin en önemli yoludur.



- Üzüm: Sağlıklı karaciğer açısından oldukça önemli olan bir diğer meyve türü, üzümdür. Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği, karaciğerin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Yapılmış olan birçok araştırma, üzüm çekirdeğinin karaciğeri temizlediğini ve oluşan zararları önlediğini belirtmektedir. Vücudun toksinlerden kurtulmasına yardımcı olan üzüm, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olacaktır.



- Kahve: Gün içerisinde en fazla üç fincan kahve tüketmek, sağlıksız beslenmeye ve fazla alkolün neden olduğu zararlara karşı gelmektedir. Kahve; karaciğeri korur ve temizler.



- Limon Suyu: Karaciğerin temizlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olan limon suyu, her gün ılık su ile tüketilmelidir. Bir bardak içerisine limon suyu eklemek ve tüketmek, boş mideye alındığı zaman karaciğerde yer alan toksinlerin giderilmesine destek olur.

Bu 3 yiyeceği karıştırın ve karaciğerinizi temizleyin

Karaciğerinizi eski sağlığına kavuşturmak için yemeniz gerekenler:

2 havuç

4 portakal

1 pancar

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir katı meyve sıkacağı yardımıyla sıvılaştırın ve hiç vakit kaybetmeden tüketin. Eğer üşenmeyip her gün bu karışımı tüketirseniz karaciğer yağlanmanız ortadan kalkacaktır.

Pancarın faydaları arasında; beyin aktivitesini iyileştirme, tansiyonu düzenleme, kan dolaşımını iyileştirme ve hızlı bir şekilde enerji ihtiyacını karşılama vardır.

Ayrıca;

Lahana, çok besleyici ve faydalı bir sebzedir. Güçlü bir antioksidan olan lahana iltihap önler, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanmasına kaşı koruyucudur. İçerdiği yüksek miktarda A, C ve K vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve kansere karşı korur.