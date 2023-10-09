BTÜ’de en havalı etkinlik 11 Ekim’de başlıyor

Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu (UHSST) öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlik, 13 Ekim’e kadar Türk uzay, havacılık ve savunma sanayiinin yıldız kurumlarına ev sahipliği yapacak.

Geleceğin mühendisleri olan BTÜ’lü öğrencilerinin; savunma ve havacılık sektöründeki yeni çalışmaları takip etmesi, alanında uzman isimlerle bir araya gelmesi ve sektörü tanıması hedefiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Havacılık ve Savunma Günleri’nin 6’ncısı başlıyor. 11-13 Ekim 2023 tarihlerinde BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte; ROKETSAN, ASELSAN, TUSAŞ, TUA, TÜRKSAT, DELTA V, HCTEK gibi öncü firmaların üst düzey yöneticileri öğrencilerle bir araya gelecek. Savunma ve havacılık sektörüne dair pek çok konunun ele alınacağı bu 3 günlük organizasyona katılım, herkese açık ve ücretsiz olacak.

BTÜ öğrencileri tarafında her yıl geliştirilerek düzenlenen organizasyon, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Kestel Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ASELSAN, TUSAŞ, HCTEK ve ROKETSAN tarafından da destekleniyor. UHSST’nin düzenlediği organizasyonda; ‘Siber Güvenlikte Kariyer’, ‘Yapısal Tasarım Faaliyetleri’, ‘Yapay Zekâ Teknolojilerinin Gerçek Hayata Dokunuşu ve Endüstriyel Uygulamaları’ gibi konu başlıkları, uzman isimlerin konuk olduğu seminerlerde öğrencilerle paylaşılacak.

Bunun yanında; uzay, havacılık ve savunma sanayiinin öncü firmaları, yerleşke içerisinde stant açarak öğrencilerin sorularını yanıtlayacak. “BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri” sonunda katılımcıları, sertifikanın yanı sıra birbirinden güzel hediyelerin yer aldığı çekilişler de bekliyor olacak.

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