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BTSO’nun projeleri örnek oluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iş dünyasına yönelik DOSAB’ta hayata geçirdiği örnek projeler Türkiye’ye model olmaya devam ediyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:37
BTSO’nun projeleri örnek oluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iş dünyasına yönelik DOSAB’ta hayata geçirdiği örnek projeler Türkiye’ye model olmaya devam ediyor. Kayseri ve Konya iş dünyası temsilcileri Bursa’ya gelerek, mega projeleri yerinde inceledi.


Yüksek teknoloji, Ar-Ge ve mesleki eğitime yönelik projelerine ara vermeyen BTSO’nun yürüttüğü her proje birçok kurum ve kuruluşa da ilham olmaya devam ediyor. Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası heyetleri, BTSO’nun DOSAB yerleşkesini ziyaret ederek projelerde inelemelerde bulundu. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Fahrettin Özkul ve Fahrettin Doğrul ile beraberlerindeki heyetlere BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan eşlik etti.


BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türkiye’nin üretim üssü Bursa’nın ileri teknoloji, Ar-Ge ve mesleki eğitimde lider bir kent olması için projeler ürettiklerini söyledi. “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” vizyonuyla daha güçlü Bursa oluşturulması yolunda şimdiye kadar 50’ye yakın projenin hayata geçirildiğini kaydeden Şener, “Bursa’nın her alanda daha güçlü konuma ulaşmasını sağlamak. İş dünyamızın talepleri doğrultusunda hazırladığımız marka niteliği yüksek projelerin ülkemizde daha fazla yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu noktada ülkemizin nitelikli kalkınmasına yüksek katkı sağlamak için hayata geçirdiğimiz projelerimizin farklı şehirlerde de hayata geçmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. BTSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da iş dünyamıza yönelik projeler üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi


İş dünyasının taleplerine yönelik ürettikleri projelerin artarak devam edeceğini vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan geliştirip faaliyete geçirdikleri nitelikli projelerin Türkiye’ye yayılması için de çalıştıklarını belirtti. Farklı kurum ve kuruluşların BTSO’nun DOSAB’ta hayata getirdiği projelere yoğun ilgi göstermesinin ve model olarak alınmasının ülkeye fayda sağlayacağını aktaran Koçaslan, “BTSO olarak DOSAB’ta hayata geçirdiğimiz projelerimizle, ülkemizin ve iş dünyamızın nitelikli kalkınmasına destek olmak için çalışıyoruz. ARGE ve İnovasyondan, mesleki eğitim ve belgelendirmeye, enerji verimliğinden endüstri 4.0’a kadar bir çok alanda ilkleri de bünyesinde bulunduran projelerimize ilgi gösterilmesi ve model olarak alınması ülkemizin bir çok alanda fayda göreceği bir gelişmedir.” şeklinde konuştu.


Gerçekleştirilen toplantılardan sonra heyetler BTSO’nun katma değerli projeleri, Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ARGE Merkezi (BUTEKOM), BTSO Eğitim Vakfı (BUTGEM), Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi- Bursa Model Fabrika (BMF), Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) ve Mutfak Akademi projelerinde detaylı incelemelerde bulunarak, kurum yetkililerinden bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:37
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