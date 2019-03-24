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BTSO’dan otomotiv sektörü için yeni proje

Bursa iş dünyasına yönelik model projeleriyle uzmanlık merkezi kimliği kazanan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), otomotiv sektörü için yeni bir proje hazırladı.

24 Mart 2019 Pazar 15:55
BTSO’dan otomotiv sektörü için yeni proje

Bursa iş dünyasına yönelik model projeleriyle uzmanlık merkezi kimliği kazanan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), otomotiv sektörü için yeni bir proje hazırladı. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında sektörün işbirliği kabiliyetinin artırılması hedeflenen projeyle KOBİ’lerin dış ticaret ağının güçlendirmesi hedefleniyor.


BTSO liderliğinde Polonya, Macaristan ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odaları katkılarıyla ‘Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüler Kurmak’ Projesi hayata geçiyor. 1 milyon liraya yakın bütçesi bulunan ve yüzde 80’i Avrupa Birliği fonlarından karşılanacak proje ile KOBİ’lerin otomotiv sektörünün dış ticarette güçlenmesi, girişimcilik konuları ve ilgili AB politikaları konusunda uzmanlaşması amaçlanıyor.


Girişimcilere yeni ufuklar kazandıracak


Önümüzdeki günlerde açılış toplantısı ile başlayacak proje kapsamında 15’i kadın 100 girişimci seçilecek. Seçilen girişimciler için dış ticaret ve girişimcilik eğitimleri, otomotiv endüstrisiyle ilgili AB müktesebatı eğitimleri, çevre sorunları ve fikri mülkiyet hakları seminerleri verilecek. Ayrıca Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda 25 firma için girişimcilik, çevresel prosedürler ve sürdürülebilir kalkınma seminerleri gerçekleştirilecek. Değerlendirme sonucu girişimciler ayrıca Polonya ve Macaristan’da B2B organizasyonlarına katılacak.


“50 yıllık tecrübemiz var”


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotiv sektörünün yüksek katma değer sağlayan, teknolojik gelişmeleri hızlandıran, ihracat kanalıyla döviz geliri kazandıran lokomotif sektörlerinden birisi konumunda olduğunu söyledi. Otomotivin geçtiğimiz yıl 32 milyar dolara yakın ihracatı ile Türkiye’nin dış ticaret hacmine büyük katkı sağladığını kaydeden Burkay, Bursa’nın üretimdeki gücü ve tecrübesiyle Türkiye ekonomisinin lider şehirlerinden birisi olduğunu vurguladı. Burkay, Bursa’nın 50 yılı aşan deneyimi ile Türk otomotiv endüstrisine büyük güç kattığını kaydetti.


"İyi uygulama örnekleri incelenecek"


Burkay, BTSO olarak otomotiv sektörüne yönelik sektörel konsey yapılanması ile firmalar arasındaki sinerjiyi artırdıklarını; yurt dışı fuarları ile KOBİ’lerin ihracatçı kimliğini güçlendirdiklerini ifade etti. Sektörün en önemli pazarı olan Avrupa Birliği ülkeleri ile yeni işbirliği köprüleri kurmak istediklerini kaydeden Burkay, “Otomotiv sektörünün lider şehri olan Bursa’da sektörümüze yönelik önemli bir projeye imza attık. Firmalarımızın Avrupa pazarında yeni ticari ilişkiler kurmasını hedefliyoruz. Otomotiv sektörünün dış ticarette, girişimcilik konuları ve ilgili AB politikaları konusunda uzmanlaşmasını istiyoruz. Proje kapsamında firmalarımız ayrıca Polonya ve Macaristan’daki ‘İyi Uygulama’ örneklerini yerinde inceleyecekler. İyi uygulama örnekleri paylaşımının olacağı proje ile ayrıca firmalar arasında ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek. Projemizin sektörümüz ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:55
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