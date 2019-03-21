BTSO, iş dünyasının ve bakanların buluşma adresi oldu

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’yı örnek projelerin merkezi haline getiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üst düzey devlet protokolünün adresi oldu. Ortak akıl ve istişare kültürü ile kent ve ülke ekonomisi için önemli kararların alındığı toplantılara son 1 aylık dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte 5 Bakan katıldı.

Ekonomideki başarılarıyla Türkiye’nin moral ve motivasyon kaynağı olan Bursa, BTSO liderliğinde üst düzey toplantılara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Kentin sanayi ve ticari dönüşümüne liderlik eden projeleriyle birlikte üyelerinin görüş, öneri ve beklentilerinin de takipçisi olan BTSO, son 6 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı, Bakan ve milletvekili düzeyinde 80’i aşkın istişare toplantısı düzenledi. Türkiye’nin kritik süreçten geçtiği bir dönemde istişare ve ortak akıl etrafındaki buluşmalarını artıran BTSO, son 1 ayda devlet protokolünün Bursa’daki en önemli adresi haline geldi.

Dijital dönüşüme Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Bursa’da firmaların yeni sanayi devrimine geçişine rehberlik etme vizyonuyla DOSAB’da hayata geçen ‘Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi - Bursa Model Fabrika’yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la açan BTSO, meslek liselerinin iş dünyasının beklentileri doğrultusundaki dönüşümü amacıyla ilki Bursa’da yapılan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’nün imza törenini de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirdi.

Üst düzey protokolün en önemli durağı BTSO

BTSO, toplumsal refahın ve ekonomik kalkınmanın temel göstergesi olan istihdama en yüksek katkıyı sağlayan şehirler arasında bulunan Bursa’da şubat ayının son haftasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u istihdam seferberliği kapsamında iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı Bursa’nın dış ticaret potansiyelini artırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren BTSO, mart ayının ilk haftasında düzenlediği ‘Dış Politika Vizyonunun İhracat Hedeflerine Etkisi’ başlıklı toplantıda da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ağırladı.

Önceki dönem Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin katılımıyla “Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Bursa Vizyonu” toplantısını gerçekleştiren BTSO; turizm sektörü özelinde düzenlenen ‘Rumeli Turizm Zirvesi’ kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u sektör temsilcileri ve alım heyetleriyle birlikte Oda Hizmet Binası’nda ağırladı. Bursa Enerji Sektörü ve İş Dünyası Buluşması’na katılan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ayrıca toplantının konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi. Başkan Burkay, toplantıda BTSO sektör konsey ve meslek komitelerinin sektöre ilişkin taleplerini içeren raporu da Bakan Dönmez’e iletti.

“Ekonomi politikaları istişare toplantılarıyla şekilleniyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 42 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası kimliğini taşıyan BTSO’nun makro düzeydeki 40’ı aşkın projeyle üyelerine üst düzeyde hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Hazırladıkları örnek projelerle sadece Bursa’nın değil, Türkiye ekonomisindeki dönüşüme liderlik etme misyonu üstlendiklerini ifade eden Başkan Burkay, şunları kaydetti: “Ekonomi yönetimimiz, kalkınma hamlemizi daha da ivmelendirmek adına sektörlerimizin taleplerine artan bir ilgiyle yaklaşıyor. Bu kapsamda üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi Bursa, öncelikli bir konum arz ediyor. Kentimize gelen bakanlarımız, ticaret ve sanayi odamızın konuğu olarak iş dünyası temsilcileriyle istişare toplantılarında bir araya geliyor. Ekonomik ve politik vizyonunu üyelerimizle paylaşan, istişare kültürüne sağladıkları katkıyla ülkemizin kalkınması için var gücüyle çalışan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile tüm bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. BTSO olarak karar vericilerle üyelerimizi buluşturarak, sektörlerimizi daha güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarımızı azimle sürdüreceğiz.”