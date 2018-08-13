THY - Kastamonu
0553 313 94 23

BTSO, çiftçiye önderlik ediyor

Türk çiftçisinin ürettiği ürünler, yurtdışında da önemli pazarlara ulaştırılırken, tarım ürünlerinin ihracattaki payını artırmak için çalışmalar sürdürülüyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:08
BTSO, çiftçiye önderlik ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Vekili Murat Bayizit ile Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, Bursalı Ahududu Yetiştiricisi Önder Çiftçiler ve Kooperatif  Temsilcileri Bosna Hersek’te ahududu üreticilerini ziyaret ettiler.

Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, ‘Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Bosna Hersek’i ziyaret ettiklerini belirterek, “Dünyanın en kaliteli ahududuları Bosna Hersek’te üretilmekte. Yaptığımız bu iş gezisi ile Bursalı üreticilerimiz kendi artıları ve eksilerini gördü. Bursamızda yetişen ahududu ve benzeri üzümsü meyveleri dünya pazarlarında görebilmeyi arzulamaktayız” dedi.

GEZİ UMUTLANDIRDI

Bingül, tarımın sanayileşmesi noktasında BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin duyarlılığı ile yapılan teknik gezinin kendilerini umutlandırdığını ifade eden Bingül, “Bu çalışmalar ışığında Tarım AŞ  formatına uygun işler yapmaya başladı” diye konuştu.

CARİ AÇIK TARIMSAL ÜRETİMLE KAPATILABİLİR

Türkiye’nin cari açığına dikkat çeken Bingül, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Cari açığın arkasında dış ticaret açığı var. İthalat, ihracattan daha fazla artıyor. Son günlerde başta bakliyat olmak üzere canlı hayvan ithalatımızın  artması  da bunu tetikledi. Üretmiyoruz, hazır ithal ediyoruz. Rusya’dan son günlerde et ithalatı bile yapıldı. Uçak uçak karkas et İstanbul’a giriş yaptı. Hal böyle olunca yine yurtdışından  getirdiği ve 10 aydır beslediği danaları  bile kestirmekte zorlanan çiftçiler var.

Bu ithalat aynı zamanda Türkiye’deki üreticilerimizi de zor duruma soktu. Bu ihracat açığımız tamamen tarımın sanayileşmesi, kendi suyumuz ve topraklarımızda üretilen tarımsal ürünleri  ile kapatılabilir. Önce kendimize yetecek üretimi yapmamız  sonra da bu ürünleri kaliteli şekilde yurtdışına pazarlamalıyız. Değerli arazi ve su varlığımızla  ithal eden değil ihraç eden olmalıyız.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:08
  1. İstanbul
  2. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
  3. Fetullah Bingül
  4. Murat Bayizit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşın dikkatinden kaçmadı! Adıyaman'dan tarih çıktı
    1. Vatandaşın dikkatinden kaçmadı!..
    2. Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı..
    3. Büyükelçi Karlov suikastinde yeni..
    4. Hatay'da orman yangını
    5. FETÖ'nün yüksek yargı teröristi..
    6. Beşiktaş yeni Talisca'sını La Liga'da..
    7. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    8. Samuel Eto'o dünya devine gidiyor!
    9. Zilhicce ayında yapılacaklar
    10. Menajeri resmen açıkladı!..
    11. Diyanet açıklığa kavuşturdu... Kredi..
    12. İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe..
    13. Önder Özen'den çarpıcı Ryan Babel..
    14. Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    15. Bakan Albayrak'tan Almanya ve AB'ye..
    16. Bakan Albayrak'tan Almanya açıklaması!
    17. Polisten kaçarken bile hırsızlık..
    18. İran'dan Türkiye'ye açık destek! 'Her..
    19. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    20. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!