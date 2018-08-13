BTSO, çiftçiye önderlik ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Vekili Murat Bayizit ile Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, Bursalı Ahududu Yetiştiricisi Önder Çiftçiler ve Kooperatif Temsilcileri Bosna Hersek’te ahududu üreticilerini ziyaret ettiler.

Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, ‘Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Bosna Hersek’i ziyaret ettiklerini belirterek, “Dünyanın en kaliteli ahududuları Bosna Hersek’te üretilmekte. Yaptığımız bu iş gezisi ile Bursalı üreticilerimiz kendi artıları ve eksilerini gördü. Bursamızda yetişen ahududu ve benzeri üzümsü meyveleri dünya pazarlarında görebilmeyi arzulamaktayız” dedi.

GEZİ UMUTLANDIRDI

Bingül, tarımın sanayileşmesi noktasında BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin duyarlılığı ile yapılan teknik gezinin kendilerini umutlandırdığını ifade eden Bingül, “Bu çalışmalar ışığında Tarım AŞ formatına uygun işler yapmaya başladı” diye konuştu.

CARİ AÇIK TARIMSAL ÜRETİMLE KAPATILABİLİR

Türkiye’nin cari açığına dikkat çeken Bingül, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Cari açığın arkasında dış ticaret açığı var. İthalat, ihracattan daha fazla artıyor. Son günlerde başta bakliyat olmak üzere canlı hayvan ithalatımızın artması da bunu tetikledi. Üretmiyoruz, hazır ithal ediyoruz. Rusya’dan son günlerde et ithalatı bile yapıldı. Uçak uçak karkas et İstanbul’a giriş yaptı. Hal böyle olunca yine yurtdışından getirdiği ve 10 aydır beslediği danaları bile kestirmekte zorlanan çiftçiler var.

Bu ithalat aynı zamanda Türkiye’deki üreticilerimizi de zor duruma soktu. Bu ihracat açığımız tamamen tarımın sanayileşmesi, kendi suyumuz ve topraklarımızda üretilen tarımsal ürünleri ile kapatılabilir. Önce kendimize yetecek üretimi yapmamız sonra da bu ürünleri kaliteli şekilde yurtdışına pazarlamalıyız. Değerli arazi ve su varlığımızla ithal eden değil ihraç eden olmalıyız.