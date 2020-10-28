BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan "ortak sanal ticaret platformu" açıklaması:

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin dijital dönüşümü hızlandırdığını belirterek, "Herkes şu anda bir platform üretmek istiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak biz bu platformların koordinasyonunu ve denetimini sağlamayı hedefliyoruz. Bu işi yapan firmalarla, fuar şirketleriyle ortak bir platform inşa edelim, her şirket kendi platformunu üretmeye kalkmasın. Bu platform TOBB çatısı altında, koordinasyon ve denetiminde yürüsün istiyoruz." dedi.

Burkay, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen BTSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının küresel ekonomideki en büyük belirsizlik unsuru olmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin tüm dünya ile önemli bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Burkay, bu süreçte ülkenin üretim gücünün korunmasının önemine vurgu yaptı.

Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haziran ayında başlayan normalleşme süreciyle yeni bir aşamaya geçildi. Hükümetimiz proaktif bir yaklaşımla hem çalışanların hem de işletmelerin yanında olmaya gayret ediyor, destek paketleriyle iş dünyasına nefes aldırıyor. Son olarak kamu bankalarının KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirmesi önemli bir adım oldu. Salgının başında yaşanan kredi genişlemesi sonrası özellikle son 2 ayda finansmana erişim oldukça zorlaşmıştı. Açıklanan bu paket piyasayı bir nebze de olsa rahatlatacaktır."

Türkiye ekonomisine ilişkin son ekonomik göstergeleri değerlendiren Burkay, ekim ayında reel kesim güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttığını dile getirdi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının da binde 8 artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Burkay, "Bursa'da şirket kuruluşları da artmaya devam ediyor. Geçen yıl temmuz-eylül döneminde 908 yeni firma kurulurken, bu sene bu sayı 1258'e yükseldi. Eylül ayı ihracatımız da ülke ortalamasının üzerinde artış gösterdi. Kasım sonuna kadar hareketli bir piyasa bekliyoruz ancak bu hareketliliği 2021 yılının ikinci çeyreğine kadar devam ettirmek önemli. Mart ayına kadar iş dünyamızın önünde 5 ay gibi zorlu bir dönem var." değerlendirmesinde bulundu.

- "TOBB bünyesinde sanal ticaret etkinlikleri konusunda çalışma heyeti kuruldu"

İbrahim Burkay, salgın dolayısıyla dijital dönüşümün hız kazandığına dikkati çekti.

Yeni normalle sanal fuarlar ve ticaret heyetlerinin başladığını anımsatan Burkay, şunları kaydetti:

"Salgın sona ermedikçe bu etkinlikler hayatımızda yer almaya devam edecek. Geçtiğimiz hafta TOBB bünyesinde sanal ticaret etkinlikleri konusunda çalışma heyeti kuruldu. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun takdiriyle ben de bu heyette yer alıyorum. Ticaret aslında bir sırdır ancak sanal platformlara baktığımızda bu ticari sırların tamamı platform sahiplerinde. Müşterilerinizi, hangi ürünü hangi fiyata sattığınızı, nasıl ödeme aldığınızı hepsini bu platform sağlayıcılar biliyor. Dolayısıyla herkes şu anda bir platform üretmek istiyor. TOBB olarak biz bu platformların koordinasyonunu ve denetimini sağlamayı hedefliyoruz. Bu işi yapan firmalarla, fuar şirketleriyle ortak bir platform inşa edelim, her şirket kendi platformunu üretmeye kalkmasın. Bu platform TOBB çatısı altında, koordinasyon ve denetiminde yürüsün istiyoruz."

Dijitalleşme konusunda KOBİ'lere yönelik destek mekanizmalarının da çeşitlendirilmesi gerektiğini anlatan Burkay, KOSGEB, kalkınma ajansları ve bakanlıklar üzerinden bu konuda çeşitli destekler sağlandığı bilgisini verdi.

Burkay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda firmalara 'dijitale yönelin' diyoruz ancak birçok şirketin elinde dijital veri yok. Dijital platforma yükleyecek dijital materyalleri hatta web sayfası olmayan firmalarımız var. Bu konuda Model Fabrika gibi merkez kurmayı, dijital veri üreterek firmalarımızın bu platformlara geçişlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Dijital platform kullanmak artık çok önemli. Esnafımızın da dijitale çıkması lazım. Çarşı bölgesinde birden fazla mağazası olan ama dijitalde olmayan firmalarımız var. Bu projemizle kendilerine altyapı desteği sunacağız. Ortaya koyacağımız yeni projelerle bu süreci en az hasarla atlatacağız."