BTP’nin Kilis Adayı Özkar Güneş’ten yüzde 50 daha ucuz elektrik vaadi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Güneş Paneli projesi ile çiftçilereyüzde50 daha ucuz elektrik sağlayacaklarını söyledi.

Belediye Başkan adayı Özkar, Kurulacak güneş panellerinden elde edecekleri elektrik ile çiftçilere yüzde 50 daha ucuz elektrik sağlayacaklarını ifade ederek, “Bu paneller sayesinde elde edeceğimiz elektrikle çiftçilerimizin ve bahçecilerimizin masraflarını yarıya düşüreceğiz. Kendi yerli ürünlerimizi daha ucuza mal edip halkımıza daha uygun fiyatlara satılmasının önünü açacağız” dedi.

Enerji Tarlaları İnşa Edeceğiz

Seve Barajı çevresindeki boş arazileri ve belediyenin mülkünde olan atıl bölgeleri güneş panelleri ile dolduracaklarını söyleyen BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, “Örneğin Seve Barajı bölgesinde boş duran bir hayli geniş araziler var. Barajın kenarları tamamen boş! Buraları güneş enerji panelleri ile adeta bir enerji tarlasına dönüştürme projemiz var. Bunun örnekleri hem ülkemizde hem dünyada uygulanıyor” şeklinde konuştu.

Kilis’in Güneşi Elektriğe Dönüşecek

Kilis’in ortalama 200 günlük güneşli geçen gün sayısı ile ciddi bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunu belirten Özkar, “Türkiye’nin güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli en fazla olan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. İkinci bölgemiz ise Akdeniz Bölgesidir. Şehrimizin bu alandaki potansiyelinin, bugüne kadar halkımız yararına kullanılmaması ciddi bir kayıp değil de nedir? Biz belediye imkanlarını, sonuna kadar değerlendirmenin sözünü Kilisli hemşerilerimize şimdiden veriyoruz. BTP olarak bu projeleri hayata geçirecek bilgiye ve alt yapıya sahibiz" ifadelerini kullandı.

Projemizin Kaynağı Milli Ekonomi Modelidir

Bu projenin, BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın eseri olan Milli Ekonomi Modeli’nde yer aldığına işaret eden Özkar, “Bu proje Prof. Dr. Haydar Baş’ın kaleme aldığı Milli Ekonomi Modelinde yer alan projelerden sadece bir tanesidir. Milli Ekonomi Modelinin temelinde üretim maliyetlerini düşürmek ve halkın tüketimini desteklemek önemli bir yer tutar. Bu proje ile birlikte hem çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürecek hem de halkımızın daha uygun fiyatlara ürün almasını temin edeceğiz. Aynı zamanda bu proje ile birlikte belediye olarak halkımıza yeni istihdam ve iş sahaları da açmış olacağız” diye konuştu.