0553 313 94 23

BTP’nin Kilis Adayı Özkar Güneş’ten yüzde 50 daha ucuz elektrik vaadi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Güneş Paneli projesi ile çiftçilereyüzde50 daha ucuz elektrik sağlayacaklarını söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:01
BTP’nin Kilis Adayı Özkar Güneş’ten yüzde 50 daha ucuz elektrik vaadi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Güneş Paneli projesi ile çiftçilereyüzde50 daha ucuz elektrik sağlayacaklarını söyledi.


Belediye Başkan adayı Özkar, Kurulacak güneş panellerinden elde edecekleri elektrik ile çiftçilere yüzde 50 daha ucuz elektrik sağlayacaklarını ifade ederek, “Bu paneller sayesinde elde edeceğimiz elektrikle çiftçilerimizin ve bahçecilerimizin masraflarını yarıya düşüreceğiz. Kendi yerli ürünlerimizi daha ucuza mal edip halkımıza daha uygun fiyatlara satılmasının önünü açacağız” dedi.


Enerji Tarlaları İnşa Edeceğiz


Seve Barajı çevresindeki boş arazileri ve belediyenin mülkünde olan atıl bölgeleri güneş panelleri ile dolduracaklarını söyleyen BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, “Örneğin Seve Barajı bölgesinde boş duran bir hayli geniş araziler var. Barajın kenarları tamamen boş! Buraları güneş enerji panelleri ile adeta bir enerji tarlasına dönüştürme projemiz var. Bunun örnekleri hem ülkemizde hem dünyada uygulanıyor” şeklinde konuştu.


Kilis’in Güneşi Elektriğe Dönüşecek


Kilis’in ortalama 200 günlük güneşli geçen gün sayısı ile ciddi bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunu belirten Özkar, “Türkiye’nin güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli en fazla olan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. İkinci bölgemiz ise Akdeniz Bölgesidir. Şehrimizin bu alandaki potansiyelinin, bugüne kadar halkımız yararına kullanılmaması ciddi bir kayıp değil de nedir? Biz belediye imkanlarını, sonuna kadar değerlendirmenin sözünü Kilisli hemşerilerimize şimdiden veriyoruz. BTP olarak bu projeleri hayata geçirecek bilgiye ve alt yapıya sahibiz" ifadelerini kullandı.


Projemizin Kaynağı Milli Ekonomi Modelidir


Bu projenin, BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın eseri olan Milli Ekonomi Modeli’nde yer aldığına işaret eden Özkar, “Bu proje Prof. Dr. Haydar Baş’ın kaleme aldığı Milli Ekonomi Modelinde yer alan projelerden sadece bir tanesidir. Milli Ekonomi Modelinin temelinde üretim maliyetlerini düşürmek ve halkın tüketimini desteklemek önemli bir yer tutar. Bu proje ile birlikte hem çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürecek hem de halkımızın daha uygun fiyatlara ürün almasını temin edeceğiz. Aynı zamanda bu proje ile birlikte belediye olarak halkımıza yeni istihdam ve iş sahaları da açmış olacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Onursal Başkan’a 2. Lig sözü verdiler
    1. Onursal Başkan’a 2. Lig sözü verdiler
    2. Edirne Çin’in yeni cazibe merkezi..
    3. Virajı alamayan araç şarampole uçtu
    4. Minik öğrencilerin bisiklet turu keyfi
    5. Başkan Öz: “Örnek bir belediyecilik..
    6. İngiltere, Hizbullah’a yasak getirecek
    7. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    8. 'Neden hala saldırı başlatmıyorsunuz?'
    9. Söğütspor, Gölpazarı deplasmanında..
    10. BTP’nin Kilis Adayı Özkar Güneş’ten..
    11. Fadıloğlu, hafta sonu kırsal..
    12. Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı..
    13. Yağmur altında seçim mesaisi
    14. Başkan Palancıoğlu Hunat Esnafıyla
    15. Bakan Albayrak konuşuyor - CANLI
    16. Judo Türkiye Şampiyonasından 3 Madalya
    17. Seçim öncesi kirli tezgah! HDP'li..
    18. Albayrak: (KOBİ kredi paketi) Bugün..
    19. Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    20. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    21. 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali'ne..
    22. Yağmur ormanlarının ortasında balina..
    23. İdlib’de saldırı: 2 çocuk öldü
    24. İş dünyası teşvik bölgelerinin yeniden..
    25. Hastaneye kaldırılan Eski Başbakanının..
    26. Gazprom'da kritik istifalar
    27. GSMA’den Turkcell’e anlamlı ödül
    28. Uluslararası Yönetim Ekonomi ve..
    29. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    30. "Yarınki Türkiye, ebede inanmış..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı