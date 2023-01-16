BTP’den Babacan’a Türklük cevabı

BTP Sözcüsü Emre Polat, “Sayın Ali Babacan, Türklüğü Anayasa’dan çıkartmayı teklif ettiği gibi, tarih kitaplarından da Türklüğü, tarihin Türk liderlerini karalayarak çıkartmaya çalışıyor olsa gerek” dedi.

“Tarihin Türk liderlerini karalayarak çıkartmaya çalışıyor olsa gerek!”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Emre Polat, DEVA Partisi’nden gelen Türklüğü hedef alan açıklamalara cevap verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Polat, “Sayın Ali Babacan, Türklüğü Anayasa’dan çıkartmayı teklif ettiği gibi, tarih kitaplarından da Türklüğü, tarihin Türk liderlerini karalayarak çıkartmaya çalışıyor olsa gerek” dedi.

“Uydurma bir hikaye!”

Ali Babacan’ın Erdoğan’ı eleştirmek için Türk devleti Babürlerin imparatoru Şah Cihan ile Erdoğan arasında bağ kurmaya çalışmasına değinen Polat açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Sayın Erdoğan’ı eleştirmek adına Türk hükümdarı Şah Cihan ile arasında kurmak istediği benzerliği, Türk tarihinin önemli figürlerinden Şah Cihan hakkında tarih kitaplarında yer almayan uydurma bir hikaye ile onun hatırasını ve adını karalayarak kuruyor. Öncelikle Babür İmparatorluğu’nun, kendisinin de aday olmak istediği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsu'na birer yıldızla işlenen tarihteki 16 Türk devletinden birisi olduğunu hatırlatalım. Şah Cihan da tarihe Tac Mahal gibi bir eserle geçmiş bir Türk hükümdarıdır. Türk-İslam tarihimizin bu önemli hükümdarının, Ehl-i Beyt aşığı eşi Mümtaz Mahal (Ercümend Banu Begüm) için yaptırdığı Tac Mahal, dünyanın 7 harikasından biri olduğu gibi Türk tarihinin de eşsiz bir nişanesidir. Eserinin ihtişamına kapılıp esas gayesini unutmak benzetmesini, Şah Cihan hakkında ya uydurma bir kaynaktan alınan ya da kasıtlı olarak uydurulan bir hikayeyle anlatmak, ya cehaletin ya da art niyetin göstergesi olabilir. Daha gerçekçi bir hikaye aranıyorsa da bizim kendisine önerimiz 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, kendisinin de aralarında bulunduğu, tek adam rejiminin ilk seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta alkışlayanların hikayesi olacaktır. Ama tarihsel doğruculuktan ziyade bizim asıl merak ettiğimiz şey, Sayın Babacan’a bu uydurma ve maksatlı hikâyeyi kimlerin anlattırdığıdır.”