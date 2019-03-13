0553 313 94 23

BTP Adayı Özkar’ın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:26
BTP Adayı Özkar’ın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

 

Sağlık sektöründe çalışan tüm sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan BTP Adayı Alaiddin Özkar, “Tıp Bayramının ilk kez 1. Dünya Savaşı sonunda, İstanbul’un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlanması, bu günün önemini günümüz Türkiye’sinde bir kat daha arttırıyor. Sağlık alanında hem çalışanların hem de hastaların sorunları gün geçtikçe artıyor. Doktorların, hemşirelerin ve de topyekün sağlık çalışanlarının üzerindeki yük her geçen gün artarken, hastanelerimizde kuyruklar ve hasta problemleri çözüm bekliyor. Örneğin ilimizde yeni bir hastane yapımı halen gerçekleştirilemedi. Oysa bir anda nüfusu 2’ye 3’e katlanan Kilis’te, hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlarımız böyle bir hizmeti hak etmedi mi? soruyorum” dedi.

 

Sorunların çözümü var ancak

 

Bütün bu yaşanan sorunların çözülmesinin mümkün olduğunu kaydeden BTP Adayı Özkar, “Sağlık çalışanları daha iyi çalışma şartlarını hak ediyor. Ancak günümüzde takip edilen anlayış ve yöntemlerle bu asla mümkün olmayacaktır. Bu sorunların çözümü güçlü devlet, güçlü millet projesi ile devleti küçültme bahanesi ile terk edilen eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına gereken ödeneğin ayrılması ile mümkün olur. BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın projeleri, bu milletin her ihtiyacını karşılayacak düzeyde mükemmeldir. Bu düşüncelerle ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ sözlerini de hatırlatarak, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:26
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Pehlivan siyasi parti il başkanlarıyla bir araya geldi
    1. Vali Pehlivan siyasi parti il..
    2. Okul Profili Değerlendirme Çalışması..
    3. Fahrettin Altun: Türk dizileri önemli..
    4. "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz..
    5. Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu
    6. Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri..
    7. Dünyanın en iyi ikinci şehri Melbourne..
    8. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    9. Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti
    10. Genç öğretmen mutfak tüpüyle intihar..
    11. Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil..
    12. Vali Pehlivan Seçim Güvenlik..
    13. İsmet Akın: Geleceği hep birlikte..
    14. GKV’liler İstiklal Marşı’nın her..
    15. "Her yaştaki insanın spora yöneldiği..
    16. "Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir"
    17. Yeni dönemde büyük yenilik! Hepsi..
    18. Vali Pehlivan İl Genel Meclis üyeleri..
    19. DTSO Başkanı Şahin ek istihdam..
    20. Anaokulu öğrencileri civcivler ile..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!