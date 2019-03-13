BTP Adayı Özkar’ın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Sağlık sektöründe çalışan tüm sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan BTP Adayı Alaiddin Özkar, “Tıp Bayramının ilk kez 1. Dünya Savaşı sonunda, İstanbul’un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlanması, bu günün önemini günümüz Türkiye’sinde bir kat daha arttırıyor. Sağlık alanında hem çalışanların hem de hastaların sorunları gün geçtikçe artıyor. Doktorların, hemşirelerin ve de topyekün sağlık çalışanlarının üzerindeki yük her geçen gün artarken, hastanelerimizde kuyruklar ve hasta problemleri çözüm bekliyor. Örneğin ilimizde yeni bir hastane yapımı halen gerçekleştirilemedi. Oysa bir anda nüfusu 2’ye 3’e katlanan Kilis’te, hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlarımız böyle bir hizmeti hak etmedi mi? soruyorum” dedi.

Sorunların çözümü var ancak

Bütün bu yaşanan sorunların çözülmesinin mümkün olduğunu kaydeden BTP Adayı Özkar, “Sağlık çalışanları daha iyi çalışma şartlarını hak ediyor. Ancak günümüzde takip edilen anlayış ve yöntemlerle bu asla mümkün olmayacaktır. Bu sorunların çözümü güçlü devlet, güçlü millet projesi ile devleti küçültme bahanesi ile terk edilen eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına gereken ödeneğin ayrılması ile mümkün olur. BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın projeleri, bu milletin her ihtiyacını karşılayacak düzeyde mükemmeldir. Bu düşüncelerle ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ sözlerini de hatırlatarak, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” diye konuştu.