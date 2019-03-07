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BTP Adayı Özkar, MÜSİAD Kilis Şubesini ziyaret etti

Seçim çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, MÜSİAD Kilis Şube Başkanı H.

07 Mart 2019 Perşembe 15:43
BTP Adayı Özkar, MÜSİAD Kilis Şubesini ziyaret etti

Seçim çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, MÜSİAD Kilis Şube Başkanı H. Reşit Badem’i ziyaret etti.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ziyareti esnasında, dünya ülkelerinin BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın sahibi olduğu Milli Ekonomi Modeli’nden alıntı projelerle ekonomik badirelerinden çıkmaya çalıştıklarına işaret eden BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, “Gün geçmiyor ki Milli Ekonomi Modelinden alıntı uygulamalar ile karşılaşmayalım. Daha dün İtalya Devlet Başkanı 3 milyon vatandaşına aylık 700 ile 1200 Euro arası para vereceğini televizyonlardan duyurdu. Yani BTP’nin vatandaşlık maaşı projesini hayata geçiriyorlar. Bizler ’İlim Çin’de dahi olsa gidin alın’ diyen Peygamberimizin dinine mensubuz ama yanı başımızdakini göremiyoruz. Biz bu zenginlikten mahrumuz ne yazık ki” diye konuştu.


"Tüketiciye destek vermezsen bir şey satamazsın"


Milli Ekonomi Modelinin tüketici endeksli bir model olduğuna vurgu yapan Özkar, “Önce tüketici desteklenecek, gerisi zaten kendiliğinden gelir. Sen milyarları olana milyarlar ver boş. Ne kadar fazla harcayabilir ki? Ama sen ihtiyacı olan halka ne versen harcar, ekonomiye can katar, esnafa kazandırır. Sen istediğin kadar üret, tüketicide para olmazsa nasıl satın alacak size soruyorum. Biz bu anlayışla, devletimize, halkımıza para kazandıracağız. Belediyecilik alanındaki projelerimizi de bu mantık üzerine kurduk. Yani Kilisliler bizim dönemimizde para kazanacak ve memleketinde harcayacak.Ülke çıkarlarını kendi çıkarlarınızın üstünde tutmanız şarttır. Milletin cebinde gözü olmayan yatırımcılara ihtiyacımız var. Memleketimizin en çok buna ihtiyacı var. Alternatif yok diyenlere var demek için durmadan çalışıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:43
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