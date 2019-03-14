BTP Adayı Özkar, KİTSO’yu ziyaret etti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile görüştü.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, beraberindeki heyet ile birlikte KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı’yı ziyaret etti. Kilis ekonomisinin nasıl ayağa kalkacağı noktasında Başkan Celkanlı ile fikir alış verişinde bulunan Özkar, ekonomik sıkıntıların nasıl aşılacağı noktasında görüş belirtti.

Üretim tüketimle desteklenmelidir

KİTSO Meclis Başkanı Ökkeş Karcı ve Genel Sekreter Murat Sakar’ın hazır olduğu ziyarette konuşan Özkar, “Bugünlerde herkes ekonomik sorunların çözümünde üretimi adres gösteriyor. Üretim elbette gereklidir. Ancak siz üretimi tüketimle desteklemezseniz hiçbir yere varamazsınız. Yani vatandaşın cebinde ürettiğiniz ürünü alacak para olmazsa, siz istediğiniz kadar üretin bir işe yaramayacaktır. Tüketim endeksli bir model olan milli ekonomi modelinde, tüketicinin desteklenmesi işte bunun içindir. Vatandaşın alım gücü olmazsa sizin ekonominiz çökmeye mahkumdur” dedi.

Kilis’in bölgesel sorunları çözülebilir

Şehrin bölgesel ve ekonomik sorunlarının çözümsüz olmadığını belirten Özkar, Bu noktada Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli önemli bir kaynaktır. Kilisli sanayici ve iş adamlarımız, Genel Başkanımızın fikir ve projelerinden hareket ederek, şehir ekonomisini canlandırabilirler. Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve belediye taşın altına ellerini koymalıdır. Yerli mamullerin ve sanayi ürünlerinin ihraç edilmesi şarttır. Biz belediye olarak bu tür ürünlerimize dünya ülkelerinde pazar bulabilmek için her türlü girişimde öncü olmaya hazırız. Yurt dışı gezileri ve fuar katılımları ile iş adamlarımızın ve üreticilerimizin yanında yer alacağız. Biz belediye olarak, ekonomide de Kilis’i tek başına çaresiz bırakmayacağız” diye konuştu.