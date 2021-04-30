BTK’dan taahhüdünü yerine getirmeyene ceza
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından abonelerine sabit internet hizmetlerinde taahhüt ettiği hız değerlerini sağlayamayan Vodafone Net’e ağır fatura çıkarıldı.
Şirkete 2019’daki hizmet kalitesi nedeniyle 174 bin 740 tl idari para cezası uygulandı. Vodafone Net, 2019’un Ekim ayında 24 Mbps tarifesinde indirme hızında; Kasım ayında ise 4 Mbps ADSL tarifesindeki upload hızında limitin altında kalmıştı. Ayrıca 4 Mbps, 8 Mbps, 16 Mbps ile 24 Mbps tarifelerinde yeterli veri oluşmadığı belirlenmişti.