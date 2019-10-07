BTK FETÖ’cü siteleri durdursun

Mustafa Durmaz İstanbul

15 Temmuz’da kendi halkına ateş açan, kadın, çocuk demeden sivil insanların üzerine tank süren, milli kurum ve kuruluşları bombalayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öldürmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), hainlikte sınır tanımıyor. Eli kanlı örgütün kirli faaliyetlerini çeşitli isimler altında açtıkları siteler üzerinden sürdürdüğü ortaya çıktı.

Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ’cüler tarafından kurulan grihat2.com, haberatlantis.com ve kronos28.news/tr isimli web sitelerinin milli iradeye nefret kustuğu belirlendi.

Farklı isimler üzerinden kin kusuyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları kirli faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük ve kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün grihat2.com, haberatlantis.com ve kronos28.news/tr isimli site üzerinden kirli propagandalarına devam ettiği belirlendi. FETÖ’nün firari isimleri tarafından kurulan ve yönetilen sitelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümeti’nin açıkça hedef alındığı, milletin şanlı direnişi olan 15 Temmuz’u itibarsızlaştırma gayretinde oldukları tespit edildi. Devletin bütünlüğüne ilişkin yalan haberler yayınladığı gerekçesiyle hakkında kapatılma kararı verilen GriHat’ın isim değişikliği yaparak grihat2.com üzerinden kin kustuğu görülüyor. İşsiz bırakılan gazeteciler tarafından kurulduğu iddia edilen sitenin ABD merkezli olduğu ifade edildi.

Firari FETÖ’cüler yönetiyor

15 Temmuz kanlı darbe girişimini “kurgu” olarak niteleyen grihat2.com’un yayınladığı tüm haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alması dikkat çekiyor. Kronos adlı yalan haber üreten siteyi ise örgütün medya ayağında yer alan firari Doğan Ertuğrul yönetiyor. FETÖ’cülerin yönettiği kronos28.news/tr adlı internet sitesinde, Türkiye aleyhine yayınlar yapılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan Atlantis Haber, örgüt bülteni gibi çalışıyor. AK Parti’yi devirmek isteyen yapılara doğrudan destek veren haberatlantis.com’un künyesini gizlemesi ise zihinlerde derin şüpheler doğuruyor.

Hainlere göz açtırmayın

Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehditlere karşı teyakkuz halinde olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun FETÖ’cü hainlere göz açtırmaması bekleniyor. BTK’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde AK Parti Hükümetini asılsız suçlamalar ile köşeye sıkıştırmaya çalışan FETÖ’cü siteye yönelik erişimi durdurması isteniyor. Gazetemiz Akit daha önce de Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kurulan savunmahakki.com, ahvalnews6.com ve kronoshaber1.com isimli sitelerde örgüt propagandası yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yalan haberlerle hedef alan siteleri deşifre etmemizin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu söz konusu sitelerin fişini çekti.