Btc Haber, Coin Kolik, Uzman Coin gibi siteler ve karaktersiz Türk kripto fenomenleri Binance borsası'nın Filistinlilerin mal varlığına el koyması hakkında haber yapmadı!

Her fırsatta blockchain teknolojisinin merkeziyetsiz ve özgürlükçü olması konusunda duyar ve romantizm kasan Türk kripto camiası Binance'tan gelecek mamaları kesilmesin diye, sokak köpeği için bile duyar kasarken İsrail'in diktatörce ve vahşice kripto sektörünün tepesine üşüşmesini Binance borasının itiraz etmeden kedi gibi istenileni yapmasını eleştirmek bir yana haber bile yapmadı! Türk kamuoyu ise ' Filistinli babaların ölmüş bebeklerinin ceset parçalarını sokaktan toplaması da mı karakterinize dokunmuyor. bu kadar mı köpeği oldunuz sistemin ve kazancınızın?' diye sordu, bahsi geçen haber siteleri ve yüzlerce fenomen denen İsrail köpeğine...

Kripto sektöründeki en ufak gelişmeyi dahi haber yapan bu anadolu ve ortadoğu coğrafyasından kendi öz milletinden geçmişinden utanan ezik Batı çakması güruh, koskoca haberi görmezden geldi. Korkudan tarafsız olarak bile hakkında konuşamadılar...

Kripto para borsası Binance'nin İsrail hükümetinin talebi üzerine Filistin vatandaşlarının yatırımlarına bloke koyduğunun öne sürülmesinin ardından, borsanın üst yöneticisi (CEO) Richard Teng açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X ve uluslararası medyada yer alan haberlerde, İsrail Savunma Bakanlığına ait olduğu öne sürülen İbranice belgeye yer verildi.

Söz konusu belgede, 5 maddede terörle mücadele öne sürülerek kripto varlıklara el koyma kararı tavsiyesine yer verildi.

Dolaşıma giren haberlerin ardından, Bitcoin'de (BTC) yüzde 8'e yakın düşüş yaşandı. Dün 63 bin dolara çıkan BTC'nin değeri 58 bin 200 dolara kadar geriledi.

Binance CEO'su Richard Teng, X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi. Bu konuda bazı yanlış ifadeler oldu. En önemlisi bölge genelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Binance kurucu ortağı Yi He ise X hesabındaki paylaşımında, "Küresel bir kripto borsası olarak, diğer tüm finansal kuruluşlar gibi uluslararası kabul görmüş kara para aklamayı önleme mevzuatına uyuyoruz. Kullanıcıları platformumuzda güvenli ve emniyetli bir şekilde işlem yapma konusunda eğitmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.