BTB Başkanı Matlı, Bursa ovalarının koruma altına alınmasını değerlendirdi:

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Güllüce, İznik, Orhaneli, Orhangazi ve Melik ovalarının "büyük ova koruma alanı" kapsamına alınmasının, Bursa tarımının geleceği için memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı ovaların, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla tarım sektörünün öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Matlı, "Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar için alınan bu karar oldukça kritik." ifadesini kullandı.

Bursa, İnegöl, Karacabey ve Yenişehir ovalarının da 3 yıl önce "büyük ova koruma alanı" ilan edildiğini hatırlatan Matlı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ovamızda toplam 233 kilometrekarelik alan daha koruma altına alındı. Kararın pandemi sürecinin yanı sıra ülkemizi tehdit eden kuraklık tehlikesinin patlak verdiği bir dönemde alınması, bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. TÜİK verilerine göre, ülkemizdeki toplam tarım alanları 2001'den bu yana yüzde 8, işlenen tarım alanları yüzde 12 azaldı. Ülkemizde her yıl yaklaşık 170 bin hektar toprakta, bir şekilde tarımsal üretim yapılmamaktadır."

Matlı, Bursa'da toplam 6 bin 675 hektar üzerinde kurulu sanayi alanlarının yüzde 70'inin verimli tarım alanları üzerinde yer aldığını vurgulayarak, "Nüfus artışı ve sanayinin gelişmesiyle artan arazi ihtiyacı, mevcut tarım arazilerini tehdit etmektedir. Bursa ovalarının koruma altına alınmasıyla hem sanayi alanları daha kontrollü bir şekilde genişleyecek hem de verimli tarım arazileri yok olmaktan kurtulacaktır. Bu karar, Bursa tarımının geleceği açısından çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.



