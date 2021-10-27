BŞEÜ personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 27.10.2021 tarihinden itibaren 12.11.2021 tarihine kadar kabul edilecek.Başvuru Sonuçları 26.11.2021 tarihinden açıklanacak.

Başvurular www.bilecik.edu.tr den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen veya posta yolu ile Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup İnternet aracılığı (e-posta vb.) ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecek olup posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine (mesai bitimi 17.00) kadar Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı Yazı İşleri ve Belge Şube Müdürlüğüne son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

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