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Ekonomi Brüt maaş nedir? Asgari ücret brüt ne demek?
Ekonomi

Brüt maaş nedir? Asgari ücret brüt ne demek?

Asgari ücret zammıyla birlikte pek çok kişi brüt maaş ifadesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, brüt ne demek? Brüt maaş ne anlama geliyor? Asgari ücret brüt nedir 2022

Yeniakit Publisher
2021-12-16 15:11:00 -
Brüt maaş nedir? Asgari ücret brüt ne demek?

Milyonları yakından ilgilendiren asgari ücrette sona gelindi. Asgari ücretli çalışanlar zam oranıyla birlikte ‘Brüt ne oluyor?’ sorununun cevabını araştırmaya başladı.

Brüt maaş nedir? Asgari ücret brüt ne demek?

Her işçinin aylık kazancını gösteren bir maaş bordrosu bulunmaktadır. İşçilerin maaş bordrosunda görünen, sigorta, vergiler ve kesintilerin dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutara brüt ücret adı verilmektedir. Kısaca işçilerden kesilen kesintilerin içerisinde dahil olduğu maaşa brüt ücret denilir.

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