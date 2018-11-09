Brüt kârlılıkta hedefi ilk 10'a girmek

Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) 8 Kasım 1994’te kapatılmasına karşı yapılan eylemlerin 24. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Genel Müdürü Ercüment Ünal, özelleştirmenin ardından 1,2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi.

Ünal, “Brüt kârlılıkta Türkiye’nin ilk 10 sanayi kuruluşu içinde olacağız. Bu, önümüzdeki sene mayıs ayında açıklanacak. Net kârlılıkta ise ilk 15 kuruluş arasında olacağız” diye konuştu.