Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti

Terör örgütleri PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk gerekçesiyle hapse atılan ve hem Türkiye hem ABD’nin gündemine oturan ABD'li Andrew Brunson şaşırtıcı bir hamlede bulundu.

13 Ekim 2018’de yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Brunson hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmış ve cezaevinde kaldığı süre bu cezaya sayılarak serbest bırakılmıştı.

1990'ların ortasından beri Türkiye'de yaşayan, özellikle PKK yanlısı gruplarla yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkan, FETÖ üyeleriyle temasları da tespit edilen 50 yaşındaki Brunson, ABD yönetiminin de en önemli gündem maddelerinden birisi olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump “Pastor Brunson için çok sıkı çalışıyoruz” tweetleri atarken Baikan Yardımcısı Mike Pence de sık sık konuşmalarında Brunson’dan bahsetmiş ve “Harika bir Hristiyan, harika bir ABD vatandaşı ve harika bir baba” ifadeleri kullanmıştı. Brunson ise ABD’ye döndükten sadece beş ay sonra ilginç bir karar aldı.+

Macaristan vatandaşlığına geçti

Eşi Norine’nin Macar asıllı olduğu bilinen Brunson ve ailesi Macar vatandaşlığına geçti. Washington’daki Macaristan Büyükelçiliği’ne giden Brunson ailesi burada Macar pasaportlarını aldı. Andrew Brunson, konuyla ilgili olarak “Eşimin Macar kökenleri var. Çocuklarım da kendilerinin Macar olarak görüyor. Orada birçok akrabamız var. Ben de artık Macar olmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Brunson’un eşi Norine’in babası Jozsef Steiner, 1956 devriminde Macaristan’ı terk ederek Monako’da faaliyet gösteren Macarca yayın yapan bir Hristiyan radyo yayıncısı olmuştu. Joseph’in annesi Ida Csopjak ise Macar Baptist hareketinin efsanevi lideri Attila Csopjak'ın kızlarından biriydi.

Hakkında birçok casus suçlaması ve eski bir Amerikan subayı olduğu iddiaları bulunan Brunson’un Macaristan’a yerleşip yerleşmeyeceği ise merak konusu oldu.