Brunei Sultanlığı’nda Türk yemek ve kültürüne büyük ilgi

Türkiye Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy, Brunei Sultanlığı’ndan üst düzey konuklarını Türkiye Büyükelçiliği rezidansında düzenlediği “Türk kahvaltısıyla” ağırladı.

Türk ailesinin vazgeçilmezi

Büyükelçilik Şefi Adem Can’ın hazırladığı Türk mutfağı, misafirlere farklı tatlar ve deneyimler sundu. Büyükelçi Ersoy, burada yaptığı konuşmada kahvaltının Türk kültüründeki önemine değinerek, şunları söyledi: “Türk insanı için toplumun merkezi ailedir ve ailenin merkezinde de güne birlikte başladıkları kahvaltı masası vardır; bu, istisnasız tüm ailelerin vazgeçilmezidir. Büyükelçi, kahvaltının aile üyelerinin bir araya gelerek günlük programlarını değiştirdikleri ve akşam için planlar yaptıkları zamandır. Özellikle pazar kahvaltıları, geleneksel demlenen Türk çayı ve kahvesinin ardından çoğunlukla keyifli bir aile ve arkadaş buluşmasına dönüşmesi nedeniyle önem taşımaktadır.” Etkinliğe ilişkin akit’e de bilgi veren Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile işbirliği içinde gerçekleştirdikleri tanıtımda 9 kişilik kabineden 3 Bakan, 4 bakan yardımcısı, tüm bakanların eşleri ve bakanlık müsteşarlarının katıldığını söyledi. Hamit Ersoy, yoğun ilgi gören etkinliğin Brunei Sultanlığı’nda yayınlanan İngilizce, Malayca ve Çince gazetelerde de geniş yer bulduğunu da belirtti.

Kültürümüzü tanıtıyorlar

Büyükelçilik ve YEE ile çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyerek iki ülke halkları arasında kültür köprüsü kurduklarını anlatan Büyükelçi Ersoy, şöyle devam etti: “YEE, yıl boyu Türkçe dersleri, okçuluk kursları, hüsnü hat kursları, ‘Hikaye Anlatıcılığı’ oturumları, Türkiye Bursları ve Üniversiteleri Tanıtım Günü, Büyükelçilik’te Türk Sineması Günleri, Devlet Televizyonu RTB’de Türk Yemekleri Programı, Türk Yemekleri Atölye Çalışması, Türk Yemekleri ve Kültürü Festivali, Türk Mutfağı Haftası, Türk Kahvaltısı Günü, Brunei’de Ud sanatının ihya edilmesi için davet edilen bir Türk Ud Sanatçısının Brunei Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı personelini Ekim-Kasım 2023’te eğitmesi gibi pek çok etkinlik gerçekleştirmektedir.”