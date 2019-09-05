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Bruma için transfer itirafı!

PSV Eindhoven'ın sportif direktörü John de Jong, Leipzig'ten transfer ettikleri Bruma hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:54
Bruma için transfer itirafı!

PSV Eindhoven'ın sportif direktörü John de Jong, Leipzig'ten kadroya kattıkları Bruma'nın transfer süreci hakkında açıklamalar yaptı.

"PORTO DAHA FAZLA PARA TEKLİF ETTİ"

Porto'nun Bruma'ya daha yüksek teklif önerdiğini dile getiren Jong, "Bruma'nın transferi için çok fazla rekabet vardı. Özellikle Porto, oyuncuya daha fazla para teklif etti. Bruma'nın da kafasını karışmıştı. Bunu öğrendikten hemen sonra Portekiz'e gittim ve Bruma ile masaya oturdum" dedi.

"UÇAĞA KADAR YANINDAN AYRILMADIM"

John de Jong sözlerini "Bruma buraya gelmek istiyordu ama aynı zamanda Portekiz'de kalmanın milli takıma dönmesini kolaylaştıracağını düşünüyordu. Onu ikna etmeyi başardım ve Hollanda uçağına binene kadar yanından ayrılmadım. Sonuç olarak çok zor bir transferdi" şeklinde sonlandırdı.

Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzalayan PSV Eindhoven, Leipzig'e 15 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

KAYNAK:SPORX

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:54
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