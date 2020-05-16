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Brüksel'de sağlık personelinden Başbakan Wilmes'e protesto

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:49:56 -
Brüksel'de sağlık personelinden Başbakan Wilmes'e protesto

BRÜKSEL (AA) - Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, başkent Brüksel'de ziyaret ettiği bir hastanede sağlık personeli tarafından protesto edildi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Wilmes aracıyla Brüksel'deki Saint-Pierre hastanesine giriş yaparken, hemşireler ve acil bölümde çalışan doktorlar Başbakana sırtlarını döndü.

Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes'in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere dikkati çekmek için düzenlediklerini aktardı.

Wilmes ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı kriz ortamından sonra sağlık personeline ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Protestoyu düzenleyen temsilcilerle de görüşen Wilmes, diyaloğun önemine işaret etti.

Belçika'da, Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 345 artarak 54 bin 989'a ulaşırken, ölü sayısı da 9 bin 5 oldu.


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