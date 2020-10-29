  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Brüksel'de sağlık çalışanlarını temsilen beyaz önlüklü boş sandalyelerle protesto
Aktüel

Brüksel'de sağlık çalışanlarını temsilen beyaz önlüklü boş sandalyelerle protesto

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:48:04 -
Brüksel'de sağlık çalışanlarını temsilen beyaz önlüklü boş sandalyelerle protesto

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sağlık alanına daha fazla kaynak ayırması talebiyle Brüksel'de protesto düzenlendi.

Sağlık çalışanlarını temsil eden Avrupa Kamu Hizmetleri Birliği (EPSU), Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumları karşısında yer alan Schuman Meydanı'nda gösteri gerçekleştirdi.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin bugün video konferans yoluyla yapacağı Kovid-19 konulu zirve toplantısı öncesinde göstericiler, meydana üzerinde çeşitli sağlık çalışanlarının önlükleri bulunan çok sayıda boş sandalye yerleştirdi.

Sağlık çalışanlarının hastanelerde çalıştıkları için sandalyelerin boş olduğunu belirten protestocular, sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışanlara AB bütçesinden daha fazla kaynak aktarılmasını talep etti.

Protestocular, sağlık alanına 9,4 milyar avroluk ilave kaynak sağlanmasına AB ülkelerinin onay vermesini istedi.

- "9,4 milyar avroyu tekrar gündeme almalarını istiyoruz"

Avrupa ülkelerindeki çeşitli işçi sendikalarının Brüksel’deki temsilcisi EPSU Sözcüsü Pablo Sanchez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AB kurumlarının salgın öncesinde teklif ettiği 9,4 milyar avroyu tekrar gündeme almalarını istiyoruz." dedi.

Bütün Avrupa ülkelerinin salgında ikinci dalgayı yaşadıklarını anımsatan Sanchez, "Hastanelerde çalışanlar yeterli ekipmanları ve söz verilen ücret artışlarını alamıyor. Sağlık çalışanları virüs nedeniyle hastalanıyor." diye konuştu.

Sanchez, protestoya sağlık çalışanlarının gelememesiyle ilgili olarak da "Çünkü onlar hastanelerde, yani ön cephede savaş veriyor. Hükümetlerden somut adımlar atmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım
Gündem

Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım

Geçtiğimiz günlerde 'Atatürk','Mustafa Kemal' tartışmalarıyla gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim mesajında yi..
Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının 2020 yılı sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.
AP'nin Fransız milletvekilinden Macron'a sert tepki
Dünya

AP'nin Fransız milletvekilinden Macron'a sert tepki

Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Manon Aubry, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumuna yönelik tok..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay