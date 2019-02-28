Brüksel'de öğrencilerden iklim protestosu Brüksel'de öğrenciler, hükümetin iklim politikalarını protesto etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğrenciler, hükümetin iklim politikaları karşıtı gösteri düzenledi. Lise ve üniversite öğrencilerinin organize ettiği "İklim İçin Gençlik" temalı protesto kapsamında bin 500 civarında kişi, Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde buluştu. Göstericiler, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıktaki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüdü. Çevre ile ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan öğrenciler, hükümetin küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik vermesini istedi. Çevre dostu ulaşım politikaları benimsenmesini talep eden öğrenciler, tren seferlerinin daha uygun fiyatlara sağlanması çağrısında bulundu. Öte yandan, Brüksel'de 8 haftadır öğrenciler her perşembe günü iklim protestosu düzenliyor.







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