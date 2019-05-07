Brüksel Global Su Ürünleri Fuarı başladı

BRÜKSEL (AA) - Brüksel'de alanında dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen Global Su Ürünleri Fuarı açıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo Center'da 40 bin metrekarelik alanında düzenlenen "Global Su Ürünleri Fuarı" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen, dünyanın değişik ülkelerinden ziyaretçi ve katılımcıların büyük ilgi gösterdiği fuarda, taze, dondurulmuş, canlı deniz mahsulleri ve sektöre yönelik ekipmanlar sergilendi.

Alanındaki en büyük su ürünleri fuarına toplam 88 ülkeden yüzlerce firma katıldı. Profesyonel alıcılara yönelik olarak gerçekleştirilen fuarda Türkiye'den 14 firma yer aldı.

9 Mayıs'a kadar devam edecek fuarda, Türkiye su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, çipura, levrek ve alabalık başta olmak üzere taze ve dondurulmuş balık türleri ile çeşitli deniz ürünlerini sergiledi.

Fuarın Türkiye bölümünde yer alan, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 300 kiloluk orkinos balığı yoğun ilgi topladı.

Açılışa katılan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, "Son dönemde gerçekten Türkiye'de hem üretim hem de ihracat açısından su ürünleri gurur kaynağımız." dedi.

Katılımcı firmalara teşekkür eden Gümrükçü, "Dünyanın en büyük su ürünleri fuarında Türkiye'mizin bu şekilde güzel ve etkili biçimde tanıtımının yapılmasından büyük mutluluk duyuyorum. 14-15 firmamızla gayet güçlü bir katılım sergilenmiş durumda." ifadeleri kullandı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun ise, "Geçen sene 950 milyon dolar ihracatımız oldu. Bu seneki hedefimiz 1 milyar doların üstü. 2023 yılın için verilen hedefi şu anda yakalamış durumdayız." diye konuştu.

Sagun, balıkçılık dünyasında Brüksel'in arena olarak kabul edildiğini belirterek, "Gelecek zamanda daha büyük ihracat rakamları hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Avrupa'da yenen her 3 balıktan bir tanesi Türk balığıdır"

Avrupa pazarında Türkiye'nin ilerleme kaydettiğini vurgulayan Sagun, "Avrupa'da yenen her 3 balıktan bir tanesi Türk balığıdır. Bu bizim gurur kaynağımızdır. Pazarda hızla büyüyoruz ve söz sahibiyiz. Son iki yıldır Türkiye pazar birincisi." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da katıldı. Gümrükçü, Bozay ve Sagun, katılımcı Türk firmalara plaket takdim etti.