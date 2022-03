Bruce Willis kimdir? Bruce Willis nereli kaç yaşında? Bruce Willis hangi filmlerde oyadı?

Walter Bruce Willis 19 Mart 1955 tarihinde Idar Oberstein, Batı Almanya'da doğdu. Emmy ve Altın Küre ödüllü Amerikan sinema oyuncusu ve müzisyen. Filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapmıştır.

Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirmiş, daha sonra New York'a yerleşmiştir. Babası Almanya'da görev yaparken Bruce Almanya'da doğmuştur. Dört çocuğun en büyüğüdür.

Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) (1985–1989) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuşmuştur. 1987'de evlendiği Amerikalı oyuncu Demi Moore'dan 2000'de boşanan Willis üç çocuk babasıdır. 21 Mart 2009 tarihinde Emma Heming ile evlenmiştir.

Bruce Willis'in oyadığı filmler hangileri?

1980 The First Deadly Sin Lokantaya giren adam

1980 A Guru Comes Extra

1982 The Verdict

1987 The Return of Bruno Bruno Radolini

1987 Blind Date Walter Davis

1988 Sunset Tom Mix

1988 Die Hard John McClane

1989 In Country Emmett Smith

1989 Look Who's Talking Mikey (seslendirme)

1989 That's Adequate Himself

1990 Die Hard 2 John McClane

1990 Look Who's Talking Too Mikey (seslendirme)

1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow

1991 Mortal Thoughts James Urbanski

1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins

Bruce Willis hangi dizilerde oynadı?

1984 Miami Vice Tony Amato Bölüm "No Exit"

1985 The Twilight Zone Peter Jay Novins Bölüm "Shatterday"

1985-1989 Mavi Ay David Addison Jr. 67 bölüm

1996-1997 Bruno the Kid Bruno the Kid seslendirme

1997 Mad About You Amnesia patient Bölüm "The Birth Part 2"

1999 Ally McBeal Dr. Nickle Bölüm "Love Unlimited"

2000 Friends Paul Stevens üç bölüm

2002 True West Lee Televizyon filmi

2005 That '70s Show Vic Bölüm "Misfire"