Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz kimdir? Brooklyn Beckham, Nicola Anne Peltz hayatı!

Brooklyn Beckham kimdir? Eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz, dünya evine girdi.Brooklyn Joseph Peltz-Beckham (4 Mart 1999 doğumlu), İngiliz eski futbolcu David Beckham ve İngiliz şarkıcı-moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın en büyük oğlu.

2014 yılının Mart ayında Man About Town Magazin için modellik yapmıştır ve Alasdair McLellan tarafından fotoğrafları çekilmiştir. Beckham Arsenal FC Akademisi'nde oynadı , ancak akademide kalmak için burs alamayınca 2015'te ayrıldı.

Beckham profesyonel olarak 2014 yılında modellik yapmaya başladı ve Vogue China , Miss Vogue, Röportaj , L'Uomo Vogue, T:The New York Times Style Magazine ve Dazed Korea dergilerinin başyazılarında ve kapaklarında yer aldı

Aktris Chloe Moretz ile sevgili olmuştur. İlişkilerinin şu anda devam edip etmediği ise belirsiz. Romeo Beckham, Cruz Beckham ve Harper Seven Beckham adlarında küçük erkek kardeşleri vardır.

Nicola Anne Peltz kimdir?

Nicola Anne Peltz 9 Ocak 1995 doğumludur. Son Hava Bükücü adlı filmde canlandırdığı Katara karakteri ile tanınmıştır. Gençlik yıllarında Connecticut'taki Greenwich Academy'ye ve White Plains'deki Windward School'a giden Nicola Anne Peltz, Son Hava Bükücü 'de Katara'yı oynamıştır. 2006'da gösterime girmiş olan Deck the Halls 'da Mackenzie; 2008'de ise Harold adlı filmde Becki karakterini oynamıştır.

Ayrıca Miley Cyrus'ın "7 Things" müzik klibinde de kısa bir süre görünmüştür. Ardından 27 Mart'taki 2010 Nickelodeon Kids Choice Awards'de görülmüştür. Son Hava Bükücü 'de başrolü paylaştığı Jackson Rathbone ile birlikte Son Hava Bükücü'nün tanıtım filmini sunmak üzere 2010 MTV Movie awards'de görülmüştür. Son olarak 2014'te gösterime girmiş olan Transformers: Age of Extinction'da oynamıştır.