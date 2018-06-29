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Bronşiolit hastalığını duydunuz mu?

Bronşiolit hastalığının bronşitten farkı nedir? Bu hastalıktan nasıl korunulur? İşte detaylar...

29 Haziran 2018 Cuma 11:26
Bronşiolit hastalığını duydunuz mu?

Akciğerlerdeki küçük hava yollarının iltihaplanmasına bronşiolit denir. Bu hastalık çocuğunlukla 2 yaşından küçük çocuklarda görülür.

Hapşırık, öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlıkla kendini gösteren bronşiolit, bronşitten farkı iltihaplanmasının küçük bronşlarda olmasıdır.

Çocuğunuzun bu hastalığa yakalanmaması için...

  • Grip olan insanlardan çocuğunuzu uzak tutun. Gerekirse evde maske kullanın.

  • Evi sürekli havalandırın.

  • Evin hijyenine dikkat edin.

  • Sigara içilen ortamda çocuğunuzu bulundurmayın.

  • Çocuğunuzun yanında parfüm sıkmayın.

  • İlk 6 ay anne sütü içmesi çocuğu hastalıklardan koruyacaktır, buna önem gösterin.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:26
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