Bronşiolit hastalığını duydunuz mu?
Bronşiolit hastalığının bronşitten farkı nedir? Bu hastalıktan nasıl korunulur? İşte detaylar...29 Haziran 2018 Cuma 11:26
Akciğerlerdeki küçük hava yollarının iltihaplanmasına bronşiolit denir. Bu hastalık çocuğunlukla 2 yaşından küçük çocuklarda görülür.
Hapşırık, öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlıkla kendini gösteren bronşiolit, bronşitten farkı iltihaplanmasının küçük bronşlarda olmasıdır.
Çocuğunuzun bu hastalığa yakalanmaması için...
- Grip olan insanlardan çocuğunuzu uzak tutun. Gerekirse evde maske kullanın.
- Evi sürekli havalandırın.
- Evin hijyenine dikkat edin.
- Sigara içilen ortamda çocuğunuzu bulundurmayın.
- Çocuğunuzun yanında parfüm sıkmayın.
- İlk 6 ay anne sütü içmesi çocuğu hastalıklardan koruyacaktır, buna önem gösterin.
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