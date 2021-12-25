Brokoli nasıl haşlanır, faydaları nelerdir?

Brokoli, vücudun pH seviyelerini dengelemeye yardımcı olan alkali bir sebzedir. Küçük yeşil ağaçlar brokolileri birden fazla şekilde pişirebilirsiniz. Kalorisi düşük olduğu için diyet yapan ve formuna dikkat edenlerin gözdesi olan brokoli şu şekillerde pişirilebiliyor:

Brokoliyi buharda pişirme

Brokoli haşlama

Brokoli kızartma

Brokoli kavurma

Bunlardan en sağlıklısı ise buharda pişirme ve haşlama yöntemi.

Ancak brokoli çok fazla pişmeyi sevmeyen bir sebze olduğu için bazı noktalara dikkat edilmediği takdirde pişerken rengini, dolayısıyla ona sağlık katan besin değerlerini kaybedebiliyor. O yüzden brokoliyi haşlarken bu adımları izlediğinizden emin olun.

Brokoli nasıl haşlanır?

Brokoliyi haşlamak oldukça kolay bir iştir. Bunun için öncelikle brokoliyi iyice yıkayın ve durulayın. Ardından brokoliyi çiçeklerine ayırın. Brokolinin çiçeklerini çok dağıtmadan arzu ettiğiniz büyüklükte ayırma işlemini yapabilirsiniz. Daha sonra ise brokoliyi sirkeli suya koyarak 5 dakika kadar bekletin. Bu işlem brokolinin daha temiz olmasına yardımcı olacaktır. Bunun ardından brokoliyi haşlama aşamasına geçebilirsiniz.

Öncelikle tencereye su ekleyerek ocağa alın ve altını açın. Altını açtığınız tencerenin içindeki suyun kaynamasını sağlayın. Su kaynarken içine bir tutam tuz atmanız faydalı olacaktır. Kaynayan su içerisine brokolileri atın ve 10 dakika kadar kaynatın. Bu süre 7-8 dakika kadarda yeterli olmaktadır. Bunun için brokoliler haşlanmaya başlayınca kontrol etmenizde fayda vardır. Brokoliler çok yumuşamadan ve renkleri değişmeden tencereden çıkarın.

Brokolinin faydaları

Brokoli Kansere karşı koruyucudur.

Kemik ve diş sağlığını güçlendirir.

Brokoli sindirim sistemini güçlendirir.

Brokoli kalp sağlığını korur.

Kan şekerini düzenler, anemiyi önler.

Brokoli bağışıklık sistemini güçlendirir.

Brokoli göz sağlığını korur.

Brokoli cilt sağlığını korur ve cildi gençleştirir.

Brokoli ile yapılan yemekler için diğer tavsiyelerimiz ise;

Firinda brokoli karnıbahar

Kolay tarifi

Fırında karnabahar ve brokoli yapımı için öncelikle karnabaharı ve brokoliyi biraz haşlayın. Ayrı bir kabın içinde süt, yoğurt, yumurta, zeytinyağı, ince doğranmış maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırın. Karnabaharı ve brokoliyi karışımda harmanladıktan sonra 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişirin.

Brokoli çorbası tarifi

Malzemeler

500grambrokoli

7su bardağısu

1yemek kaşığızeytinyağı

1yemek kaşığıtereyağı

1yemek kaşığıun

1,5çay kaşığıtuz

1/2çay kaşığıkarabiber

Yapılışı

Küçük parçalara ayırdığınız 500 gram brokoliyi 7 su bardağı su ile birlikte haşlayın. Brokoliler haşlandıktan sonra bir kevgir yardımıyla çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Küçük parçalara ayırdığınız 500 gram brokoliyi 7 su bardağı su ile birlikte haşlayın. Brokoliler haşlandıktan sonra bir kevgir yardımıyla çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Ardından derin bir tencerede 1'er yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını eritin.1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, hafif renk alana kadar kavurun. Kavrulan una brokoliyi haşladığınız suyu azar azar ekleyin ve topaklanmaması için bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra haşlayıp süzdürdüğünüz brokolileri suyun içerisine ekleyin. Çorbayı, pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderından geçirin ve son olarak üzerine 1,5 çay kaşığı tuzla yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırın. Brokoli çorbasını bir taşım kaynatıp ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

Brokoli çorbasına süt konur mu?

Brokoli çorbasını süt yerine krema ile de yapabilirsiniz. Brokoli çorbanızın kıvamını ayarlamak için, kremayı çorbanıza ekledikten sonra istediğiniz kıvama ulaşıncaya kadar sıcak su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz.