Britanya Müslümanlar Konseyinden Uygur Türklerine yönelik ihlalleri nedeniyle Çin'e karşı eylem çağrısı

LONDRA (AA) - Britanya Müslümanlar Konseyi, İngiliz hükümetine Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e karşı güçlü ve somut eylemde bulunma çağrısı yaptı.

İngiltere'de 500'e yakın cami ve derneği çatısı altında bulunduran, ülkenin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu olan Britanya Müslümanlar Konseyinin yaptığı açıklamaya göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a, Uygur Türklerine karşı uygulanan baskı politikalarının durdurulması için Çin'e karşı eylem çağrısının yapıldığı bir mektup gönderildi.

Uygur Müslümanlarının durumun daha kötüye gittiğine dikkat çekilen mektupta, Müslümanlara yönelik zulüm politikalarının devam ettiği, zorla doğum kontrol yöntemlerinin uygulandığı ve bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün herhangi bir yargılama olmadan toplama kamplarında tutulduğu hatırlatıldı.

Mektupta, Çin'e karşı güçlü ve somut bir önlem alınmadığı takdirde Uygur Türklerinin etnik temizliğe maruz kalacağı vurgulandı.

İngiltere Müslümanlar Konseyi Genel Sekreteri Harun Khan imzalı mektupta, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananların İngiltere'de ve tüm dünyada Müslümanları derin endişeye sevk ettiği belirtilirken uluslararası toplumun yaşananlara somut eylemlerle karşılık vermediği sürece durumun daha da kötüye gideceği uyarısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a gönderilen mektupta, İngiltere'ye, güçlü diplomatik araçlarını kullanarak Çin'e karşı yaptırımlar dahil olmak üzere somut ve güçlü eylemde bulunması çağrısı yapıldı.