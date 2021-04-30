BRISA’nın ‘Yolculuğun Öncüleri’ programının finalistleri açıklandı

Değerlendirme sürecinde yaklaşık 90 başvuru arasından 19 farklı girişimle 4 güne yayılan online görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Arvia, Bren, FactoryX, Geodo, Hergele Electric Scooters, HumaTR, OptiWisdom ve Speedy.market girişimleri programa katılmaya hak kazandı.

Zengin değer paketi

Finale kalan tüm ekipler; teknik mentorluk, potansiyel iş ortaklıkları, prototip geliştirme gibi zengin bir değer paketinin sahibi oldu. 8 Haziran’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek final gününe dek, Brisa birimlerinin liderliğinde girişimlerle birlikte 7 haftalık bir iş birliği dönemi gerçekleştirilecek. Finalde birinci olan projeye, girişimini büyütebilmek için 50 bin TL destek verilecek.