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Brisa'dan bir yılda 100 defa dünya turu

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, Bridgestone ve Lassa markalarını da bünyesinde bulunduran Brisa’nın 2017 yılı ticari araçlar segmentindeki performansını değerlendirerek gelecek dönem hedeflerini açıkladı.

17 Nisan 2018 Salı 12:38
Brisa'dan bir yılda 100 defa dünya turu

NEVZAT ORBAY

Evren Güzel, 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 büyüyen ve 2 milyon 300 bin adede ulaşan Türkiye ticari araç lastik pazarının 2022 yılında yüzde 12 artışla 2 milyon 600 bin adede yükselmesinin öngörüldüğünü söyledi. Türkiye ağır ticari lastik pazarında, Brisa’nın, her 3 lastikten 1’i için tercih edildiğini belirten Güzel, 2018’de ürün ve hizmetleriyle yeni başarılara imza atmaya hazırlandıklarını  ifade etti.

BİR ADIM DAHA ÖTEYE

Evren Güzel, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Pazardaki bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek üzere Brisa olarak 2018’de çalışmalarımızı hizmet çeşitliliğimiz, yoğun saha aktivitelerimiz ve dijitalleşen yeni hizmetlerimizle bir adım öteye taşıyoruz. İşinin uzmanı Profleet Danışmanlarımız ile sahadaki gücümüzü ve farkımızı ortaya koyuyoruz. Profleet Danışmanları, her yıl, dünyanın etrafını 100 kez dolaşmakla eşdeğer olan 3 milyon 500 bin km yol kat ederek filo müşterilerine sahada bire bir hizmet veriyor. Diğer yandan sahadaki varlığımızla güçlendirdiğimiz yenilikçi hizmetlerimizle yüksek bir katma değer sağlıyoruz. Bugün Türkiye’deki tüm filolara hizmet çözümlerimizi sunduğumuzda, yılda 13 milyar 700 milyon TL değerinde tasarruf sağlama gücüne sahibiz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 12:38
  1. Nevzat Orbay

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