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Ekonomi Brisa, Otopratik markalı ürün gamını genişletiyor
Ekonomi

Brisa, Otopratik markalı ürün gamını genişletiyor

Brisa, otomotiv satış sonrası hizmetler sektörüne yönelik çözümlerini her geçen gün geliştirerek sektörün güçlü çözüm ortağı olma vaadini yerine getiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 20:11:00 -
Brisa, Otopratik markalı ürün gamını genişletiyor

Brisa’nın hızlı bakım servisi markası Otopratik, akü, hava, polen, yağ ve yakıt filtreleri gibi yedek parça ürünleri de yer alan geniş ürün gamına cam suyu ve antifrizden oluşan oto bakım kategorisi ürünlerini de dahil etti. Şubat 2021 itibarıyla Otopratik mağazalarında sunulmaya başlanan bu yeni ürünler ile Otopratik markalı ürün sayısı 54’e çıktı. Otopratik’in yeni oto bakım kategorisi ürünleri Türkiye çapındaki tüm Otopratik mağazalarından temin edilebiliyor.

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