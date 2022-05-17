Bricanyl şurup nedir neye iyi gelir? Bricanyl şurup nasıl kullanılır günde kaç kez içilir?

Sağlık sorunları yaşayanlar hekimlerin reçete ettiği ilaçları temin ettikten sonra alınan ilacın niçin kullanıldığını, yan etkilerini araştırmaya başlıyor. Peki, Bricanyl şurup nedir niye kullanılır?

Bricanyl şurup nedir?

Bricanyl şurup solunum yolunu genişleterek nefes almayı kolaylaştıran; terbütalin ve guaifenesin ilaçlarını içeren ağız yoluyla kullanılan bir çözeltidir. Bricanyl astımlı hastalarda veya diğer benzer durumlarda nefes daralması gibi belirtileri rahatlatmak için kullanılır. Bricanyl solunum yolundaki balgamı yumuşatarak öksürüğü rahatlatır.

Bricanyl şurup nasıl kullanılır?

Bricanyl şurup kullanacak olanlar yaşa göre hangi dozların uygun olduğunu merak ediyor. Söz konusu bu şurup hem çocuklara hem de yetişkinlere reçete edilebiliyor. Bricanyl şurupta doz kişiye özel olarak belirlenir. Bu sebeple doktorunuzun belirttiği dozu mutlaka uygulayın.

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri çocuklar:

24 saat içinde 3 kez 3 - 4,5 mg (10 - 15 ml).

Çocuklarda kullanımı (6 yaş ve 12 yaş arası):

Çocuklarda doz, vücut ağırlığına bağlıdır. Doktor reçetesine uyunuz.

Bricanyl6 yaş altında kullanılmamalıdır.

Eğer Bricanyl’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Bricanyl şurup yan etkileri nelerdir?

Bricanyl şurup kullanacak olanlar ilacın yan etkisinin bulunup bulunmadığını merak ediyor. Tüm ilaçlarda olduğu gibi Bricanyl şurup bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Çok yaygın (10 kişide 1’den fazlasını etkiler)

Titreme

Baş ağrısı

Yaygın (10 kişide 1’den azını etkiler)

Hızlı kalp atımı

Kalp çarpıntısı ( palpitasyon)

Kas krampları

Kanda düşük potasyum düzeyleri kas güçsüzlüğü,susama veya karıncalanmaya neden olabilir.

Yaygınlığı bilinmiyor (bu yan etkiler bazen bildirilmiştir ancak sıklığı tam olarak bilinmemektedir)

Düzensiz kalp atışları

Mide bulantısı (hasta hissetme)

Kusma

Ağız ve boğaz tahrişi

Mide- bağırsak sisteminde rahatsızlık

Sersemlik hissi

Gerginlik, huzursuzluk veya uyku bozukluğu

Döküntü ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar

Şiddetli alerjik reaksiyon dahil aşırı duyarlılık

Göğüs ağrısı (anjina gibi kalp sorunları nedeniyle)

Bricanyl şurup nasıl saklanır?

Bazı şurupların açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmesi gerekir. Bu sebeple Bricanyl kullanacak olanlar ‘Bricanyl buzdolabında mı saklanır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Bricanyl şurup 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.