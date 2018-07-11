Brezilyalı yıldız Robinho'ya sürpriz talip! Görüşmeler sürüyor

Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'ya Hindistan I-League takımlarından East Bengal'in talip olduğu öne sürüldü.



Hint basınında çıkan haberlerde; Robinho için Sivasspor'un 200 bin Euro istediği ve East Bengal kulübü yetkililerinin bu rakamı indirmeye çalıştığı ifade edildi. Sivasspor'un bu rakamı indirmesi halinde transferin resmileşebileceği belirtildi.



Robinho'nun isEast Bengal'den 2 milyon Euro maaş talep ettiği ve Hint kulübü yetkililerinin bu parayı vermeyi kabul ettiği yazıldı.

Kariyerinde Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande ve Atletico Mineiro formaları giyen Robinho, geçen sezon ara transfer döneminde Sivasspor'a 1.5 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.