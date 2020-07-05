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Spor

Brezilyalı teknik direktör Vanderlei Luxemburgo, koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:35:03 -
Brezilyalı teknik direktör Vanderlei Luxemburgo, koronavirüse yakalandı

İSTANBUL (AA) - Brezilya ekibi Palmeiras'ın teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Instagram'dan açıklamada bulunan 68 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Luxemburgo, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hastalığın asemptomatik seyrettiğini ifade eden Luxemburgo, evinde karantinaya girdiğini belirtti.

Ülkesinde Palmeiras'ın yanı sıra Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Gremio, Fluminense, İspanya'da Real Madrid gibi ekipleri çalıştıran tecrübeli teknik direktör, 1998-2000 yıllarında Brezilya Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.


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