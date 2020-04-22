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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 165 kişi öldü

2020-04-22 23:35:13 -
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 165 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 165 artışla 2 bin 906'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 2 bin 678 artarak 45 bin 757'ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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