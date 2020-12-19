Brezilya'dan flaş aşı kararı! Zorunlu olacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı Brezilya'da Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi.

Kararda kimsenin iradesi dışında aşılanamayacağı ancak aşının belirli koşullarda zorunlu tutulabileceği belirtildi.

Ayrıca merkezi ve yerel hükümetlerin aşı olmak istemeyen yurttaşlara ceza veya kısıtlama uygulayamayacağı vurgulandı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü, en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke konumunda bulununan Brezilya'da salgın başlangıcından bu yana 7 milyon 111 bin 527 kişi Covid-19'a yakalandı. Virüs nedeniyle 184 bin 876 kişi hayatını kaybetti.