Brezilya'dan Elon Musk'a "X'i kapatırız" tehditi!

Tüm dünyada en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri X, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'in 'sansür talimatı' nedeniyle Cumartesi günü itibarıyla Brezilya'daki ofislerini kapatma kararı ile gündem oldu.

X'İN BREZİLYA'DAKİ OFİSİNE KAPATMA KARARI

Sosyal medya platformu X, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'in "sansür talimatı" nedeniyle Cumartesi günü itibarıyla Brezilya'daki ofislerini kapatma kararı aldı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi hakimi Çarşamba günü Elon Musk'ı, milyarderin ülkede platform için 24 saat içinde yasal bir temsilci belirlememesi halinde X'in Latin Amerika'nın en büyük ülkesinde askıya alınacağı konusunda uyardı.

Brezilyalı yetkililer son aylarda yanlış bilgi ve nefret söylemi yayan sosyal medya hesaplarına yönelik X'e büyük bir baskı kurdu. Elon Musk, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.