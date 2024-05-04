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Yerel Brezilya'dan can kaybı yükseldi
Yerel

Brezilya'dan can kaybı yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-05-04 11:25:00 -
Brezilya'dan can kaybı yükseldi

Brezilya'da yaşanan sel felaketinde köprü yıkıldı, can kaybı 39'a yükseldi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.

Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamaya göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Eyaletin başkenti Porto Alegre de dahil olmak üzere 235 farklı noktada etkili olan sel nedeniyle en az 24 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Eyalet Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, "Zor günler olacak. İnsanlardan evlerini terk etmelerini istiyoruz. Amacımız hayat kurtarmak. Bazı şeyleri kaybedeceğiz ama hayatları korumalıyız. Önceliğimiz insanları kurtarmak" ifadelerini kullandı. Leite, bunun "eyaletteki en büyük felaket" olduğunu, Rio Grande do Sul'un "savaş halinde" olduğunu belirtti.

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