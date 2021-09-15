  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
3 ülke Lübnan’a enerji tedariki için harekete geçti
"Denizaltından balistik füze fırlattık"
Şaşırtan olay! Cezaevine girmek için suç işledi
Samsun merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu
Dünya Brezilya'da uçak düştü: 7 ölü
Dünya

Brezilya'da uçak düştü: 7 ölü

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 10:46:00 -
Brezilya'da uçak düştü: 7 ölü

Brezilya'nın San Paulo eyaletine bağlı Piracicaba kentinde bir iş adamına ait 7 kişiyi taşıyan küçük uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Alevlerin yükseldiği olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kaza sonucu iş adamı, eşi ve 3 çocuğu olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde uçağın düşmesiyle birlikte alev aldığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay