Brezilya'da süpermarkette raflar devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Brezilya’da bir süpermarkette içerisinde müşterilerin de bulunduğu sırada raflar aniden devrildi. Devrilen rafların altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Brezilya’nın Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinden bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarketteki metal raflar domino taşı gibi devrildi. Müşterilerin de bulunduğu sırada birçok kişi devrilen rafların altında kaldı.

Ölü ve yaralılar var

Facianın yaşandığı olayda 1 kişi hayatını kayberken 8 kişi de yaralandı. Marketteki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, rafların ardı ardına düşmeye başlaması ile müşterilerin ve çalışanların panik halinde marketten kaçtıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayın ardından markete çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, 21 yaşındaki market çalışanının devrilen rafların altında kalarak hayatını kaybettiğini aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, marketin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymadığı gerekçesi ile cezalandırılacağı belirtildi.