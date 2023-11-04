  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'dan karar: 'Saldırmazlık Paktı' teklifi açıklaması! Beklenmedik hamle!

Katiller Refah Sınır Kapısı'na giden yaralıların olduğu ambulans konvoyunu vurdu!

AFAD'dan PINC Oğuzhan'a ödül gibi belge!

Akaryakıta dev indirim! Akaryakıt fiyatlarında: Benzin, motorin, LPG litre fiyatı! 3 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları

Katiller Maghazi Mülteci Kampı'nı vurdu!

Jandarma operasyonda ele geçirdi! Dünyanın gözü Türkiye'de

Katil İsrail'den skandal bitmiyor: ABD'nin 6 İHA'sı Gazze'de uçuyor! Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme!

Güney Kore Polonya’ya silah satışı yapacak: Haberi alan, bankalar ip gibi sıraya dizildi! 22.7 milyar dolar

İsrail'i ziyaret eden Blinken'dan iki yüzlü Filistin açıklaması

Türkiye'nin potansiyel büyüme tahminini ilişkin öngörü, yapılan açıklama: Fitch yükseltti, Türkiye'ye duyurdu!
Yerel Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-11-04 07:00:00 -
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sao Paulo'ya bağlı Osasco ve San Andre kentlerinde etkili olan sağanak yağışlar can ve mal kaybına neden oldu.

Şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi öldü.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, bazı evlerin sular altında kaldığı ve hızı saatte 100 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yüzlerce ağacın devrildiği bildirildi.

Şiddetli fırtınanın bir hastanenin elektrik tesisatında kısa devreye yol açması sonucu çıkan yangın nedeniyle hastalar başka yerlere nakledildi.

İtfaiye ekiplerine 800'den fazla acil durum çağrısının geldiği ve pek çok yerde elektriğin kesildiği kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde, bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 100'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Aşırı yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda 5 kişi öldü
Aşırı yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda 5 kişi öldü

Dünya

Aşırı yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda 5 kişi öldü

İtalya'da sel: 6 ölü
İtalya'da sel: 6 ölü

Dünya

İtalya'da sel: 6 ölü

Görüntüler Türkiye'den! Ulaşıma kar engeli
Görüntüler Türkiye'den! Ulaşıma kar engeli

Gündem

Görüntüler Türkiye'den! Ulaşıma kar engeli

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23