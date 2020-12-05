  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Brezilya'da şaşkına çeviren olay! Polisler birbirine silah çekti
Dünya

Brezilya'da şaşkına çeviren olay! Polisler birbirine silah çekti

Brezilya'nın başkenti Sao Paulo'da, bir polis memuru öğle yemeğinden 5 dakika geç döndüğü nedeniyle meslektaşına sokak ortasında silah çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:03:00 -
Brezilya'da şaşkına çeviren olay! Polisler birbirine silah çekti

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Felipe do Nascimento adlı polis koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetim yaptığı sırada öğle yemeğine giden meslektaşı Márcio Simão ile sokak ortasında tartıştı. Kavganın, öğle yemeğine giden ve beş dakika geciken Márcio Simão ile yemek arasına çıkmak isteyen Felipe do Nascimento polisin öfkelenmesi üzerine çıktığı ifade edildi. Gecikmeye sinirlenen polis memuru Nascimento, silahını çekerek Márcio Simão'u tehdit etti.

Görevden uzaklaştırıldılar

Nascimento'nun gecikme nedeniyle Márcio Simão'yu müdürüne rapor edeceğini söylemesi üzerine öfkesini kaybettiği öğrenildi. Polis müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nascimento ve Simão'nun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhittin İsmail ÖZGÜR

Neden böyle oluyor Ya Rabbi? Bilmediğim herşeye yorum yapıştırmamı engelle ya rabbi.
  • Yanıtla

Muhittin İsmail ÖZGÜR

Neden böyle oluyor Ya Rabbi? Bilmediğim herşeye yorum yapıştırmamı engelle ya rabbi.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
CHP'li Erdal Aksünger'den canlı yayında Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
Siyaset

CHP'li Erdal Aksünger'den canlı yayında Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!

CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger, CHP'de art arda patlak veren taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na is..
Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para
Siyaset

Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile alışveriş yaparak piyasanın üç katı oranında haksız gelir elde eden CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Kü..
Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor
Dünya

Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor

Türkiye için Doğu Akdeniz'de büyük kritik sahip Libya yeni bir anlaşmaya daha vardı. Türkiye ve Katar'ın toprak bütünlüğünü her seferinde de..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay