Brezilya'da ilginç olay! 6. doz aşı yaptırırken yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınla mücadele kapsamında aşılamalar dünya genelinde hız kesmeden sürerken, Brezilya’da bir şahsa 5 kez aşı yapıldığı ortaya çıktı.

2 Coronavac, 1 AstraZeneca, 2 BioNTech aşısı olmuş

12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında 2 Coronavac, 1 AstraZeneca ve 2 doz da Pfizer/BioNTech aşısı olmak üzere 5 kez aşılanan Brezilyalı, 16 Ağustos'ta 6’ncı dozu yaptırmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Kimliği açıklanmayan şahıs, yaklaşık 10 hafta içinde 5 doz aşıyı nasıl yaptırdığını ve aşı kartı kontrollerini nasıl atlattığını açıklamak için Savcılığa çağrıldı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın olaya ilişkin araştırmaları ise devam ediyor.

Brezilya medyasına yansıyan haberlerde, şahsın fazladan aşı yaptırabilmek için elektronik sistemin arızalanmasından yararlandığı ve 3 farklı sağlık ocağına gittiği ileri sürüldü.

Brezilya’da 212 milyonluk nüfusun yüzde 58'ine en az bir doz, yüzde 25'ine de iki doz aşı uygulandı. Salgının başlangıcından bu yana 20 milyon 528 bin 99 vaka tespit edilen ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı da 573 bin 658’e ulaştı.