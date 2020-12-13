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Aktüel Brezilya'da hükümetin Kovid-19 aşı planı nüfusun dörtte birinden azını kapsıyor
Aktüel

Brezilya'da hükümetin Kovid-19 aşı planı nüfusun dörtte birinden azını kapsıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-13 11:49:25 -
Brezilya'da hükümetin Kovid-19 aşı planı nüfusun dörtte birinden azını kapsıyor

ANKARA (AA) - Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin, nüfusun dörtte birinden azını aşılamaya yönelik planı olduğu ortaya çıktı.

Yüksek Mahkemenin, muhalefet partisinin açtığı dava üzerine hükümetten talep ettiği aşı planıyla ilgili raporda, hükümetin risk altındaki 51 milyon kişiye aşı sağlamayı planladığı bildirildi.

Bu, 212 milyon nüfuslu ülkede vatandaşların yüzde 25'inden azına aşı sağlanacağı anlamına geliyor.

Raporda, sağlık çalışanlarına, 80 yaş üzeri nüfusa ve yerli halklara öncelik tanınacağı belirtilirken, aşılamanın ne zaman başlayacağı konusunda bilgi verilmedi.

Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'nun imzasını taşıyan raporda, salgın döngüsünün kırılabilmesi için yüksek düzeyde etkili bir aşının nüfusun yüzde 70'inden fazlasına uygulanması gereğine işaret edildi.

Bugüne dek 6 milyon 880 bin 595 vakanın görüldüğü, virüs nedeniyle 181 bin 143 kişinin hayatını kaybettiği Brezilya, dünyada en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede çok sayıda eyalette yoğun bakım yatak kapasitesi yüzde 80'i aşmış durumda.

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