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Dünya Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp
Dünya

Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp

Brezilya'nın Parana eyaletindeki bir otoyolda meydana gelen toprak kayması sonucu en az 2 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 10:21:00 -
Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp

Eyaletteki BR 367 otoyolunda meydana gelen heyelanda, yaklaşık 20 otomobil ile kamyonun sürüklendiği açıklandı.

Acil durum yetkilisi Manoel Vasco, yaptığı açıklamada, kurbanların sayısının tam olarak bilinmesinin zor olduğunu, sayıları 30 ila 50 olarak tahmin edilen kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Arama-kurtarma personeli, kötü hava koşullarının çalışmaları zorlaştırdığına dikkat çekerken olay yerinden paylaşılan fotoğraflar, heyelanın büyüklüğünü ortaya koydu.

Çalışmalarda, hayatta kalanların tespiti için ısı dedektörlü dronların kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

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