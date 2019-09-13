Brezilya'da hastane yangını: 10 kişi öldü
Rio de Janeiro eyaletinde bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.13 Eylül 2019 Cuma 17:37
Rio de Janeiro eyaleti itfaiyesi, Badim Hastanesi'nde dün gece çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğünü, yangınla mücadele sırasında 4 itfaiyecinin de yaralandığını bildirdi.
Hastanedeki 90 kişinin başka hastanelere nakledildiği belirtildi.
İtfaiye yetkilileri, yangının sebebiyle ilgili araştırmaların devam ettiğini açıkladı.
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