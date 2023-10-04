Falcı kadına '2 gün içinde öleceğini' söyledi! Şoke eden sonucu: Kadın ertesi gün öldü!

Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 27 yaşındaki genç kadın yolda kendisini durduran yaşlı kadına fal baktırdı. Falcının "2 gün içinde öleceksin" dediği kadın ertesi gün hayatını kaybetti. Kadının falcının kendisine verdiği paketli çikolatadan zehirlendiği ortaya çıktı.

Brezilya'da yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 27 yaşında olan genç kadın kendisine 2 gün içinde öleceğini söyleyen falcının verdiği çikolatayı yedikten sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından kadının falcı tarafından zehirlendiği açıklandı.

New York Post'ta yer alan habere göre, Cruz Pinto isimli genç kadın, Brezilya'nın Maceio kent merkezinde yürürken yaşlı bir kadın tarafından durduruldu ve Pinto'ya falına bakıp bakamayacağını sordu.

Teklifi kabul eden Pinto'nun el falına bakan kadın ona sadece "birkaç günlük ömrü kaldığını" söyledi. Falcı daha sonra Pinto'ya paketlenmiş bir çikolata verdi.

Çikolatayı yedikten birkaç saat sonra kendini kötü hisseden kadın, şiddetli mide ağrıları, görme bozukluğu ve kusma gibi rahatsızlıklar yaşadı. Kadın, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

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